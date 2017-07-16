Güncelleme: 15:32, 16 Temmuz 2017 Pazar

Hindu hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü





Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'ın işgali atında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Emniyet yetkilisi S.P. Vaid, yaptığı açıklamada, Himalayalar'daki bir türbeyi ziyarete giden Hindu hacıları taşıyan otobüsün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığını belirtti. Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 19'u ağır 27 kişinin de yaralandığını ifade eden Vaid, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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