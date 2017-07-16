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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tasnim haber ajansının haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.

İran Yargı Sözcüsü Gholam-Hossein Mohseni Eje'i Pazar günü yaptığı haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve baş yardımcılarından biri olan Fereydoun'un Yargı tarafından düzenlenen kefaleti ödememesi üzerine hapishaneye gönderildiğini bildirdi.

Bir dönem de Ayetullah Humeyni'nin güvenliğinden sorumlu olan Feridun, Karaj ve Nişapur'un bölge valisi olarak görev yapmıştı.

İran seçimleri öncesinde, Hasan Ruhani'nin özel danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun'un illegal işlere bulaştığında dair haberler medyada kendine yer bulmuştu. Yayınlanan bir haberde Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı sırasında döviz bürosu açtığı ve ekonomik kriz sırasındaki kur dalgalanmaları ve ekonomik yaptırımlar sayesinde



İlgili Konular hasan ruhani iran
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