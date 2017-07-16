15:43, 16 Temmuz 2017 Pazar

15 Temmuz şehitleri için Ukrayna'da anma etkinlikleri





15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı. Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde resmi yetkililerden sivil aktivistlere başkent Kiev'de gönüller Türkiye ile birlikteydi. qha'da yer alan haberde Türkiye'nin geleceği için hayatını kaybedenler dualarla anıldığı, yapılan konuşmalarla Türk milletinin demokrasisine, geleceğine ve tercihlerine sahip çıkması defalarca vurgulandı.

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