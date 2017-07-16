15:43, 16 Temmuz 2017 Pazar

15 Temmuz şehitleri Ukrayna'da anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı. Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde resmi yetkililerden sivil aktivistlere başkent Kiev'de gönüller Türkiye ile birlikteydi.

QHA'da yer alan haberde Türkiye'nin geleceği için hayatını kaybedenler dualarla anıldığı, yapılan konuşmalarla Türk milletinin demokrasisine, geleceğine ve tercihlerine sahip çıkması defalarca vurgulandı.

Anma etkinliğine Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Uluslararası Türk-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Gayana Yüksel, Riza Şevkiyev, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Danışmanı İsmet Yüksel, aktivist Sinaver Kadırov, Kırım Tatar sivil toplum aktivistleri, Ahıska Türklerinin sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve Türk iş adamları katıldı.

Anma konuşmasını yapan Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türk vatandaşlarının korkunç darbe gecesinde yaptıkları fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyip Kırım Tatar liderler ve Ukrayna yönetiminin o gece kendisini arayıp Türkiye'ye desteklerini bildirdiklerini kaydetti.

QHA muhabirine açıklama yapan Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türk vatandaşlarına ve yasal olarak seçilen yönetime karşı silahlarını yönelten askerlerin utanç verici şekilde davrandığını belirterek insanların kanunsuzluğa karşı vatanlarını savunmak için sokağa çıktığını, ebediyen hatırlanacaklarını ifade etti.