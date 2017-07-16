Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:05, 16 Temmuz 2017 Pazar
Avrupa
15:43, 16 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
15 Temmuz şehitleri Ukrayna'da anıldı
15 Temmuz şehitleri Ukrayna'da anıldı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı. Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde resmi yetkililerden sivil aktivistlere başkent Kiev'de gönüller Türkiye ile birlikteydi.

QHA'da yer alan haberde Türkiye'nin geleceği için hayatını kaybedenler dualarla anıldığı, yapılan konuşmalarla Türk milletinin demokrasisine, geleceğine ve tercihlerine sahip çıkması defalarca vurgulandı.

Anma etkinliğine Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Uluslararası Türk-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Gayana Yüksel, Riza Şevkiyev, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Danışmanı İsmet Yüksel, aktivist Sinaver Kadırov, Kırım Tatar sivil toplum aktivistleri, Ahıska Türklerinin sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve Türk iş adamları katıldı.

Anma konuşmasını yapan Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türk vatandaşlarının korkunç darbe gecesinde yaptıkları fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyip Kırım Tatar liderler ve Ukrayna yönetiminin o gece kendisini arayıp Türkiye'ye desteklerini bildirdiklerini kaydetti.

QHA muhabirine açıklama yapan Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türk vatandaşlarına ve yasal olarak seçilen yönetime karşı silahlarını yönelten askerlerin utanç verici şekilde davrandığını belirterek insanların kanunsuzluğa karşı vatanlarını savunmak için sokağa çıktığını, ebediyen hatırlanacaklarını ifade etti.

 



İlgili Konular Ukrayna 15 Temmuz darbe girişimi Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu Abdülcemil Kırımoğlu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Fas'ın güneyinden kuzeyine destek gösterisi
Fas'ın güneyinden kuzeyine destek gösterisi

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlece kişi, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyma kentinde devam eden gösterilere destek vermek ve gözaltına alınanların salıverilmesi için gösteri düzenledi.
Galicnic köy düğünü festivali
Galicnic köy düğünü festivali

Makedonya'da bulunan Galicnik köyünde, köy düğünü festivali yapıldı.
Çin'den Uygurlara potansiyel suç seviyesi ölçümü
Çin'den Uygurlara potansiyel suç seviyesi ölçümü

Çin hükümeti Ürümçi'nin Yengişeher ilçesinde yaşayan Uygurları 10 kategoriden oluşan ve her biri 10 puana denk bir ölçüm sistemine tâbi tutmaya başladı.
Feyli Kürtlerine Haşdi Şabi'den tehdit
Feyli Kürtlerine Haşdi Şabi'den tehdit

IKBY'de referandum tartışmalarında Feyli Kürtlerinin, bağımsızlık referandumundan yana olduklarını açıkladıkları gerekçesiyle Haşdi Şabi’ye bağlı Asaib Ehlilhak örgütünce tehdit edildiği iddia ediliyor
Macron Siyonizmin yanında yerini aldı
Macron Siyonizmin yanında yerini aldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'teki Yahudi topluluğunun kurbanlarını anma töreninde konuşan Fransız Cumhurbaşkanı Le Pen'e saldırdı ve Fransa'nın Vichy rejimi ve Nazi işbirliğinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubuna hapis
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubuna hapis

Kuveyt'te emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.
15 Temmuz şehitleri Ukrayna'da anıldı
15 Temmuz şehitleri Ukrayna'da anıldı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.
Hindu hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı 16 ölü
Hindu hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü

Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu

Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı
Mescid-i Aksa ibadete açıldı
Mescid-i Aksa ibadete açıldı

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı.
Suriye'de quot çatışmasızlık bölgesi quot ne saldırı
Suriye'de "çatışmasızlık bölgesi"ne saldırı

Esed rejiminin, Suriye'nin başkenti Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki Zemelka ile Heze beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 7 sivil öldü
Senegal'de stadyum duvarı çöktü 8 ölü
Senegal'de stadyum duvarı çöktü: 8 ölü

Senegal’de Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı

Afganistan Badgis'te karakola baskın yapan Taliban, 8 askeri kaçırdı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile basına kapalı bir görüşme yaptı
Somali'nin internet hattı koptu
Somali'nin internet hattı koptu

MSC’ye ait konteyner gemisi demir sürükleyerek Somali’ye internet sağlayan sualtı fiberoptik kablosunu kopardı.

Haberler

Kırımoğlu: Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmüyoruz
Kırımoğlu Kırım ı asla terk etmeyi düşünmüyoruz

Kırımoğlu: 18 Mayıs milletimiz için sadece yas günü değil
Kırımoğlu 18 Mayıs milletimiz için sadece yas günü değil

Kırımoğlu: Putin, Rusya'da ‘özür’ miti yaratıyor
Kırımoğlu Putin Rusya'da özür miti yaratıyor

Stoltenberg: NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var
Stoltenberg NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var

Tillerson: Rusya şartları yerine getirmediği sürece yaptırımlar sürecek
Tillerson Rusya şartları yerine getirmediği sürece yaptırımlar sürecek

Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı
Japonya Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Ukrayna’da Türk kökenli Bulgar genç kız ölü bulundu
Ukrayna da Türk kökenli Bulgar genç kız ölü bulundu

Poroşenko AB'nin kapısını açtı
Poroşenko AB'nin kapısını açtı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 