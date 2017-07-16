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Vatanı Cennet Mustafa Cambaz
Vatanı Cennet Mustafa Cambaz

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz'ın hayatı TRT'nin hazırladığı "Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseli ile izleyiciyle buluşuyor. Belgesel 18.30'da TRT ortak yayınıyla ekrana gelecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şehidimiz Mustafa Cambaz'ın şehadetinin yıl dönümü anısına TRT ortak yayında "Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseli ekrana geliyor.

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen destansı dirilişin şehitlerinden, Yeni Şafak ve TVNET fotoğrafçısı, gazeteci Mustafa Cambaz’ın hayatının anlatıldığı

"Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseli 18.30'da TRT ortak yayını ile izleyici ile buluşacak.

İlk nefesini soluduğu Batı Trakya’dan, son nefesini verdiği Anadolu topraklarına uzanan Mustafa Cambaz’ın hayatının tüm yönleriyle, ailesi, dostları, arkadaşları tarafından anlatıldığı belgeselde, kendini vatanına adayan Mustafa Cambaz’ın, kimlik kartı olmadan sürdürdüğü hayat hikayesinden çarpıcı anılar da yer alıyor.

Cambaz, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile hainlere karşı durmak için sokağa çıkmış, darbecilerin kurşunları ile Çengelköy'de şehit edilmişti.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi mustafa cambaz
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