TEM'in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz 4 Temmuz'da ulaşıma kapatıldı.
İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine giden sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Çalışmaların sürdüğü dönemde Kaynaşlı'dan itibaren özellikle hafta sonları D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmak zorunda kalan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
12 gündür süren çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM yolunun Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasındaki Ankara yönü ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri tarafından dubalar toplanırken uyarı levhaları da kaldırıldı.
TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz'da ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü araç trafiğine açıldı.
15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz'ın hayatı TRT'nin hazırladığı "Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseli ile izleyiciyle buluşuyor. Belgesel 18.30'da TRT ortak yayınıyla ekrana gelecek.
15 Temmuz şehitlerimiz için aileleri onları anlatan birer mektup yazdı. Yeni Şafak Pazar’a aileler tarafından gönderilen bu duygu yüklü 17 mektubun kimini şehit eşi, kimini kardeşi, kimini abisi, kimini annesi, kimini babası kimini ise evladı kaleme aldı. Onlarsız geçen bir yılı anlatan bu mektupları okurken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği bölgede, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da salı günü yağış bekleniyor
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılmasının ardından metrobüslerin köprüden geçişi de başladı.
İTO’dan yapılan açıklamada, “Milli Birlik Yürüyüşü sonsuza dek sürecek bir yürüyüştür” denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ sanıklarının yargılanmalarıyla ilgili, "Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise." dedi.