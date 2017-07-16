16:24, 16 Temmuz 2017 Pazar

TEM'in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı





TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz'da ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü araç trafiğine açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz 4 Temmuz'da ulaşıma kapatıldı. İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine giden sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Çalışmaların sürdüğü dönemde Kaynaşlı'dan itibaren özellikle hafta sonları D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmak zorunda kalan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. 12 gündür süren çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM yolunun Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasındaki Ankara yönü ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri tarafından dubalar toplanırken uyarı levhaları da kaldırıldı.

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