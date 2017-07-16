Güncelleme: 23:29, 16 Temmuz 2017 Pazar

Kırımoğlu 15 Temmuz şehitleri anma gününde





Kırım Tatar halkının milli lideri Kırımoğlu, Kiev’de15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua merasiminde konuşma yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kiev’in Musafir restoranında 15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua ile anıldığı, TİKA'nın düzenlediği merasimde konuşma yaptı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.