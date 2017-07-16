Kırımoğlu 15 Temmuz şehitleri anma gününde

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kiev’in Musafir restoranında 15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua ile anıldığı, TİKA'nın düzenlediği merasimde konuşma yaptı.
Kırım Tatar halkının milli lideri Kırımoğlu, Kiev’de15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua merasiminde konuşma yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(ABD Başkanı) Trump, gelecek aylarda Paris İklim Anlaşması ile ilgi bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi" dedi
Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlece kişi, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyma kentinde devam eden gösterilere destek vermek ve gözaltına alınanların salıverilmesi için gösteri düzenledi.
Çin hükümeti Ürümçi'nin Yengişeher ilçesinde yaşayan Uygurları 10 kategoriden oluşan ve her biri 10 puana denk bir ölçüm sistemine tâbi tutmaya başladı.
IKBY'de referandum tartışmalarında Feyli Kürtlerinin, bağımsızlık referandumundan yana olduklarını açıkladıkları gerekçesiyle Haşdi Şabi’ye bağlı Asaib Ehlilhak örgütünce tehdit edildiği iddia ediliyor
İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'teki Yahudi topluluğunun kurbanlarını anma töreninde konuşan Fransız Cumhurbaşkanı Le Pen'e saldırdı ve Fransa'nın Vichy rejimi ve Nazi işbirliğinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Kuveyt'te emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.
Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.
Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı
İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı.
Esed rejiminin, Suriye'nin başkenti Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki Zemelka ile Heze beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 7 sivil öldü
Senegal’de Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Afganistan Badgis'te karakola baskın yapan Taliban, 8 askeri kaçırdı