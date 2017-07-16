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Günün Haberleri
23:31, 16 Temmuz 2017 Pazar
Avrupa
Güncelleme: 23:29, 16 Temmuz 2017 Pazar

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Kırımoğlu 15 Temmuz şehitleri anma gününde
Kırımoğlu 15 Temmuz şehitleri anma gününde

Kırım Tatar halkının milli lideri Kırımoğlu, Kiev’de15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua merasiminde konuşma yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kiev’in Musafir restoranında 15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua ile anıldığı, TİKA'nın düzenlediği merasimde konuşma yaptı.

 



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Kırım Tatar halkı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
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Avrupa Haberleri
Kırımoğlu 15 Temmuz şehitleri anma gününde
Kırımoğlu 15 Temmuz şehitleri anma gününde

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