Kuveyt'te emirlik ailesi mensubuna hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubu Şeyh Abdullah es-Salim es-Sabah hakkında "Emir Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah'a hakaret ettiği" gerekçesiyle verilen 3 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.
Yargıtayın bu kararının kesin olduğu ve itiraz yolunun kapandığı belirtildi.
Kuveyt Ceza Mahkemesi 20 Eylül 2016'da Şeyh Abdullah'ı "Emir'e hakaret" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Bunun yanı sıra, emirlik ailesinin genç mensubu, Bakanlar Kurulu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah'a sosyal medya aracılığıyla hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada da 16 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Abdullah Salim es-Sabah, önceki yıl 15 Temmuz 2015'te 500 dinar (1600 dolar) kefaletle serbest bırakılmış ve aynı yıl eylül ayında ülkeye girişinde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle tekrar gözaltına alınmıştı.
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Kuveyt'te emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.
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