Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:05, 16 Temmuz 2017 Pazar
Ortadoğu
16:35, 16 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubuna hapis
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubuna hapis

Kuveyt'te emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuveyt'te emirlik ailesi mensubu Şeyh Abdullah es-Salim es-Sabah hakkında "Emir Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah'a hakaret ettiği" gerekçesiyle verilen 3 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.

Yargıtayın bu kararının kesin olduğu ve itiraz yolunun kapandığı belirtildi.

Kuveyt Ceza Mahkemesi 20 Eylül 2016'da Şeyh Abdullah'ı "Emir'e hakaret" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Bunun yanı sıra, emirlik ailesinin genç mensubu, Bakanlar Kurulu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah'a sosyal medya aracılığıyla hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada da 16 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Abdullah Salim es-Sabah, önceki yıl 15 Temmuz 2015'te 500 dinar (1600 dolar) kefaletle serbest bırakılmış ve aynı yıl eylül ayında ülkeye girişinde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle tekrar gözaltına alınmıştı.



İlgili Konular kuveyt Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Fas'ın güneyinden kuzeyine destek gösterisi
Fas'ın güneyinden kuzeyine destek gösterisi

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlece kişi, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyma kentinde devam eden gösterilere destek vermek ve gözaltına alınanların salıverilmesi için gösteri düzenledi.
Galicnic köy düğünü festivali
Galicnic köy düğünü festivali

Makedonya'da bulunan Galicnik köyünde, köy düğünü festivali yapıldı.
Çin'den Uygurlara potansiyel suç seviyesi ölçümü
Çin'den Uygurlara potansiyel suç seviyesi ölçümü

Çin hükümeti Ürümçi'nin Yengişeher ilçesinde yaşayan Uygurları 10 kategoriden oluşan ve her biri 10 puana denk bir ölçüm sistemine tâbi tutmaya başladı.
Feyli Kürtlerine Haşdi Şabi'den tehdit
Feyli Kürtlerine Haşdi Şabi'den tehdit

IKBY'de referandum tartışmalarında Feyli Kürtlerinin, bağımsızlık referandumundan yana olduklarını açıkladıkları gerekçesiyle Haşdi Şabi’ye bağlı Asaib Ehlilhak örgütünce tehdit edildiği iddia ediliyor
Macron Siyonizmin yanında yerini aldı
Macron Siyonizmin yanında yerini aldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'teki Yahudi topluluğunun kurbanlarını anma töreninde konuşan Fransız Cumhurbaşkanı Le Pen'e saldırdı ve Fransa'nın Vichy rejimi ve Nazi işbirliğinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubuna hapis
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubuna hapis

Kuveyt'te emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.
15 Temmuz şehitleri Ukrayna'da anıldı
15 Temmuz şehitleri Ukrayna'da anıldı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.
Hindu hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı 16 ölü
Hindu hacıları taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü

Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu
SoloTürk İngiltere'de ilgi odağı oldu

Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı
Mescid-i Aksa ibadete açıldı
Mescid-i Aksa ibadete açıldı

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı.
Suriye'de quot çatışmasızlık bölgesi quot ne saldırı
Suriye'de "çatışmasızlık bölgesi"ne saldırı

Esed rejiminin, Suriye'nin başkenti Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki Zemelka ile Heze beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 7 sivil öldü
Senegal'de stadyum duvarı çöktü 8 ölü
Senegal'de stadyum duvarı çöktü: 8 ölü

Senegal’de Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı

Afganistan Badgis'te karakola baskın yapan Taliban, 8 askeri kaçırdı
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile basına kapalı bir görüşme yaptı
Somali'nin internet hattı koptu
Somali'nin internet hattı koptu

MSC’ye ait konteyner gemisi demir sürükleyerek Somali’ye internet sağlayan sualtı fiberoptik kablosunu kopardı.

Haberler

Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah Rusya'da
Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah Rusya'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Kuveyt'te

Kuveyt'ten Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına kınama
Kuveyt'ten Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına kınama

Kuveyt, ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı
Kuveyt ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı

Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabı Suudi Arabistan'a iletildi
Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabı Suudi Arabistan'a iletildi

Kuveyt'te hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı
Kuveyt'te hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı

Katar: Vesayeti kabul etmeyiz
Katar Vesayeti kabul etmeyiz

Arap Birliği'nden Kuveyt Emiri'nin arabuluculuk çalışmalarına tam destek
Arap Birliği'nden Kuveyt Emiri'nin arabuluculuk çalışmalarına tam destek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 