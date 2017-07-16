Macron Siyonizmin yanında yerini aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Yahudilerin sınır dışı edilmesinin 75. yıldönümünde bir konuşma yaparak, siyasi rakibi "Marine Le Pen ve 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapan Vichy hükümetinin Fransa'sını temsil etmiyorum." dedi.
Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, "Bugün anti-siyonizm dedikleri anti-semitizmin yeniden vücut bulmuş halidir". diyerek 2 bin yıllık anti-semitizmi 100 yıllık anti-siyonizm ile eşdeğerde değerlendirdi ve siyonizme destek verdi.
Macron, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolünü inkar etmenin ya da saklanmasının utanç verici olduğunu söyledi.
"Nerede ve ne zaman başarısız olduğumuzun farkına varmak için bir sorumluluğa sahibiz" diye sözlerine devam eden Macron, "Yahudileri kurtaranlar Fransa'nın haysiyetini kurtardı ancak Vichy hükümeti gerçekti, Vichy'yi yabancı ajanlar tarafından yönetilen bir şey olarak görmek kolay ve kolay ama gerçekti" açıklamasında bulundu.
Törende konuşma yapan İsrail yönetimi lideri Binyamin Netanyahu da Macron'un birkaç gün önce yaptığı, 'Fransa'nın radikal İslamcılarla medeniyet savaşı düzenlediği' açıklamasını överek, "İslamcı militanlara karşı mücadeleniz mücadelemizdir. Onlara karşı birlikte durmalıyız ve onları birlikte yenmeliyiz." dedi.
Almanya 1940 yılında Norveç’i, Hollanda’yı, Lüksemburg’u, Belçika’yı ve Fransa’yı ve 1941 yılında Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal ettiğinde, antisemit politikalar bu ülkelerde de uygulandı fakat uygulamanın hızı ve şiddeti ülkeden ülkeye, ülkenin yerel politik durumlarına göre değişti. Yahudiler ekonomik ve kültürel hayattan men edilmişti ve birçok kısıtlayıcı kanunla hayatları zorlaştırılmıştı fakat gönderilmeleri 1942’den önce gerçekleşmedi. İşgal altındaki Fransa’yı yöneten Vichy rejimi, Fransız Yahudilerin zulme uğramaları için yardımcı oldu.
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