FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın’daki askeri yapılanmasına ilişkin aralarında eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Murat Kırkaya’nın da bulunduğu 5 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Süleyman Kesgin tarafından hazırlanan ve Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 5 tutuklu sanık hakkındaki 27 sayfalık iddianamede, Aydın Jandarma Bölge Komutanlığında darbe gecesi yaşananlara ilişkin detaylara yer verildi.
İddianamede, sanıklardan eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Kırkaya hakkında Aydın Valiliğinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, kendisine bağlı Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, İzmir ve Aydın İl Jandarma komutanlarından tanık olarak beyanlarının alındığı belirtildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kırkaya’nın, bağlı jandarma komutanlarından alınan ifadeler doğrultusunda darbe teşebbüsünü destekler mahiyette söz ve davranışı olmamasına rağmen "sözde sıkıyönetim emri ekinde yer alan atamalardan 'diğer atamalar’ listesinin 372. sırasında kendisine yönelik 'göreve devam' şeklinde yazılarak darbenin başarılı olması halinde sıkıyönetimde görevlendirilmiş olması”nın Kırkaya'yı şüpheli durumuna sokacak deliller arasında yer aldığı bildirildi.
İddianamede, Kırkaya’ya yönelik darbe teşebbüsü ve sözde sıkıyönetim emirlerini öğrenmiş olmasına rağmen bağlı birliklerine bu sözde sıkıyönetim emrine uyulmaması yönünde herhangi bir emir vermediği suçlaması da yöneltildi.
Kırkaya’nın Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak tarafından valiliğe çağrılmasına rağmen gelemeyeceğini söylediği, darbe teşebbüsünün başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra valiliğe gittiği, sözde sıkıyönetim emirlerine uyulmaması yönündeki emirlerini de darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra saat 04.15’te yayınladığı iddia edildi.
Şüpheli Kırkaya’nın FETÖ üyesi olduğuna yönelik yeterli delilin olduğu belirtilen iddianamede, Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanık hakkında da 7,5 yıldan 15 yıla hapis cezası istendiği ifade edildi.
Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanmasıiİddianamesinde eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz'da ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü araç trafiğine açıldı.
15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz'ın hayatı TRT'nin hazırladığı "Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseli ile izleyiciyle buluşuyor. Belgesel 18.30'da TRT ortak yayınıyla ekrana gelecek.
15 Temmuz şehitlerimiz için aileleri onları anlatan birer mektup yazdı. Yeni Şafak Pazar’a aileler tarafından gönderilen bu duygu yüklü 17 mektubun kimini şehit eşi, kimini kardeşi, kimini abisi, kimini annesi, kimini babası kimini ise evladı kaleme aldı. Onlarsız geçen bir yılı anlatan bu mektupları okurken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği bölgede, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da salı günü yağış bekleniyor
Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın bombacısı olduğu belirlendi
Habur Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar pasaport sistemindeki sorun nedeniyle durdu.
Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı.
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bir PKK'lının yakalandığı bildirildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılmasının ardından metrobüslerin köprüden geçişi de başladı.
İTO’dan yapılan açıklamada, “Milli Birlik Yürüyüşü sonsuza dek sürecek bir yürüyüştür” denildi.
Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Gümüşgöze Beldesi’nde bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı