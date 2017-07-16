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FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanmasıiİddianamesinde eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın’daki askeri yapılanmasına ilişkin aralarında eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Murat Kırkaya’nın da bulunduğu 5 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Süleyman Kesgin tarafından hazırlanan ve Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 5 tutuklu sanık hakkındaki 27 sayfalık iddianamede, Aydın Jandarma Bölge Komutanlığında darbe gecesi yaşananlara ilişkin detaylara yer verildi.

İddianamede, sanıklardan eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Kırkaya hakkında Aydın Valiliğinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, kendisine bağlı Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, İzmir ve Aydın İl Jandarma komutanlarından tanık olarak beyanlarının alındığı belirtildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kırkaya’nın, bağlı jandarma komutanlarından alınan ifadeler doğrultusunda darbe teşebbüsünü destekler mahiyette söz ve davranışı olmamasına rağmen "sözde sıkıyönetim emri ekinde yer alan atamalardan 'diğer atamalar’ listesinin 372. sırasında kendisine yönelik 'göreve devam' şeklinde yazılarak darbenin başarılı olması halinde sıkıyönetimde görevlendirilmiş olması”nın Kırkaya'yı şüpheli durumuna sokacak deliller arasında yer aldığı bildirildi.

İddianamede, Kırkaya’ya yönelik darbe teşebbüsü ve sözde sıkıyönetim emirlerini öğrenmiş olmasına rağmen bağlı birliklerine bu sözde sıkıyönetim emrine uyulmaması yönünde herhangi bir emir vermediği suçlaması da yöneltildi.

Kırkaya’nın Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak tarafından valiliğe çağrılmasına rağmen gelemeyeceğini söylediği, darbe teşebbüsünün başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra valiliğe gittiği, sözde sıkıyönetim emirlerine uyulmaması yönündeki emirlerini de darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra saat 04.15’te yayınladığı iddia edildi.

Şüpheli Kırkaya’nın FETÖ üyesi olduğuna yönelik yeterli delilin olduğu belirtilen iddianamede, Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanık hakkında da 7,5 yıldan 15 yıla hapis cezası istendiği ifade edildi.



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