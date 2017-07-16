17:38, 16 Temmuz 2017 Pazar

Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, dün İsmail Balaban'a kaybederek elenirken, çeyrek finale kalan favori başpehlivanlar altın kemerin yeni sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

656'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri üçüncü günüde Sarayiçi Er Meydanı'ndaki çeyrek final güreşleriyle devam etti. Sabah 09.30 da başlayan güreşlerde pehlivanlar yaklaşık 25 dereceyi bulan sıcak havada yağlanarak kol bağlayıp güreş tuttu. Dünkü güreşlerin ardından ilk 8'e kalan başpehlivanlar bugün altın kemere ulaşmak Er Meydanı'na çıkacak. Favori başpehlivanlar güç de olsa rakiplerini yenerek final umudunu sürdürdü. Geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, üçüncü turda karşılaştığı İsmail Balaban'a yaklaşık 1.5 saat süren güreşin ardından yenilerek Kırkpınar'a erken veda etti. Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarından Mehmet Yeşilyeşil'de dün 3'ncü turda Hamza Köseoğlu'na yenilerek güreşlere veda etti. Bugün yeniden çayıra çıkacak olan başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Salih Erinç, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı ve Şaban Yılmaz altın kemerin yeni sahibi olmak için mücadele edecek.

ALİ GÜRBÜZ YİNE İDDİALI

Başpehlivanlığın en büyük adaylarından biri olan Ali Gürbüz, dünkü güreşlerde oldukça zorlandı. 2011-2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, ilk turda Onur Balcı'yı, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda ise Fatih Akkoyun'u geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

BAŞPEHLİVANIN ÖDÜLÜ 42 BİN LİRA

Geçen yıl 40 bin lira olan başpehlivanlık ödülü 42 bin liraya çıkarıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olan pehlivana 26 bin, üçüncülere ise 13 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca 14 kategoride yapılacak güreşlerin birincilerine altın, ikincilerine gümüş, üçüncülerine bronz madalya, Organizasyon Komitesinde seçilecek en iyi peşrev yapan ilk üç pehlivana ise altın, gümüş, bronz madalya verilecek. Edirne Belediyesi, bu yıl 14 kategoride dereceye giren pehlivanlara toplam 238 bin liralık para ödülü dağıtacak.

ER MEYDANI'NDA İLK YARI FİNALE ORHAN OKULU ÇIKTI

656'ncı Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde çeyrek final için başpehlivanlar çayıra çıktı. Çekilen kurada favoriler arasında yer alan başpehlivan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu eşleşti. Diğer eşleşmelerde ise Şaban Yılmaz ile Fatih Atlı, İsmail Balaban ile Salih Erinç, Hamza Köseoğlu ile Serhat Balcı karşı karşıya geldi. Güreşlerin normal süreleri ve puanla bölümünde galip çıkmadı.

ALİ GÜRBÜZ ELENDİ

Orhan Okulu ile karşılaşan Ali Gürbüz, altın puanlama bölümünde rakibine yenilerek Kırkpınar'a veda etti. Galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşayan Orhan Okulu, tribünleri dolaşarak seyircileri selamladı. İsmail Balaban ise Salih Erinç'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Er Meydanı'nda Şaban Yılmaz'da Fatih Atlı'yı altın puanlama da yenerek yarı finale yükseldi. Rakibini yenen Şaban Yılmaz sevinç içinde antrenörlerine koştu.

Çeyrek final güreşlerinin ardından Orhan Okulu, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Hamza Köseoğlu yarı finale çıkarak altın kemer yolundaki umudunu sürdürdü.

FİNALİN ADI BALABAN VE OKULU

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalinde Orhan Okulu ile Şaban Yılmaz, İsmail Balaban ile de Hamza Köseoğlu eşleşti. Baş cazgırların manilerinin ardından Er Meydanı'nda peşrev çekerek tribünleri selamlayan başpehlivanlar kol bağlayarak güreşe tutuştu. İsmail Balaban normal sürede rakibi Hamza Köseoğlu'nu zorlu geçen güreşin sonunda tuş ederek adını finale yazdıran ilk başpehlivan oldu.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Orhan Okulu rakibi Şaban Yılmaz ile puanlama bölümüne kadar yenişemedi. Altın puan bölümünde yaptığı atakla sayı kazanan Orhan Okulu ikinci finalist oldu. Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı Orhan Okulu ve İsmail Balaban arasındaki final maçında belli olacak.