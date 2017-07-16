Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:05, 16 Temmuz 2017 Pazar
Güncel
17:38, 16 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, dün İsmail Balaban'a kaybederek elenirken, çeyrek finale kalan favori başpehlivanlar altın kemerin yeni sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

656'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri üçüncü günüde Sarayiçi Er Meydanı'ndaki çeyrek final güreşleriyle devam etti. Sabah 09.30 da başlayan güreşlerde pehlivanlar yaklaşık 25 dereceyi bulan sıcak havada yağlanarak kol bağlayıp güreş tuttu. Dünkü güreşlerin ardından ilk 8'e kalan başpehlivanlar bugün altın kemere ulaşmak Er Meydanı'na çıkacak. Favori başpehlivanlar güç de olsa rakiplerini yenerek final umudunu sürdürdü. Geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, üçüncü turda karşılaştığı İsmail Balaban'a yaklaşık 1.5 saat süren güreşin ardından yenilerek Kırkpınar'a erken veda etti. Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarından Mehmet Yeşilyeşil'de dün 3'ncü turda Hamza Köseoğlu'na yenilerek güreşlere veda etti. Bugün yeniden çayıra çıkacak olan başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Salih Erinç, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı ve Şaban Yılmaz altın kemerin yeni sahibi olmak için mücadele edecek.

ALİ GÜRBÜZ YİNE İDDİALI

Başpehlivanlığın en büyük adaylarından biri olan Ali Gürbüz, dünkü güreşlerde oldukça zorlandı. 2011-2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, ilk turda Onur Balcı'yı, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda ise Fatih Akkoyun'u geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

BAŞPEHLİVANIN ÖDÜLÜ 42 BİN LİRA

Geçen yıl 40 bin lira olan başpehlivanlık ödülü 42 bin liraya çıkarıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olan pehlivana 26 bin, üçüncülere ise 13 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca 14 kategoride yapılacak güreşlerin birincilerine altın, ikincilerine gümüş, üçüncülerine bronz madalya, Organizasyon Komitesinde seçilecek en iyi peşrev yapan ilk üç pehlivana ise altın, gümüş, bronz madalya verilecek. Edirne Belediyesi, bu yıl 14 kategoride dereceye giren pehlivanlara toplam 238 bin liralık para ödülü dağıtacak.

ER MEYDANI'NDA İLK YARI FİNALE ORHAN OKULU ÇIKTI

656'ncı Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde çeyrek final için başpehlivanlar çayıra çıktı. Çekilen kurada favoriler arasında yer alan başpehlivan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu eşleşti. Diğer eşleşmelerde ise Şaban Yılmaz ile Fatih Atlı, İsmail Balaban ile Salih Erinç, Hamza Köseoğlu ile Serhat Balcı karşı karşıya geldi. Güreşlerin normal süreleri ve puanla bölümünde galip çıkmadı.

ALİ GÜRBÜZ ELENDİ

Orhan Okulu ile karşılaşan Ali Gürbüz, altın puanlama bölümünde rakibine yenilerek Kırkpınar'a veda etti. Galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşayan Orhan Okulu, tribünleri dolaşarak seyircileri selamladı. İsmail Balaban ise Salih Erinç'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Er Meydanı'nda Şaban Yılmaz'da Fatih Atlı'yı altın puanlama da yenerek yarı finale yükseldi. Rakibini yenen Şaban Yılmaz sevinç içinde antrenörlerine koştu.

Çeyrek final güreşlerinin ardından Orhan Okulu, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Hamza Köseoğlu yarı finale çıkarak altın kemer yolundaki umudunu sürdürdü.

FİNALİN ADI BALABAN VE OKULU

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalinde Orhan Okulu ile Şaban Yılmaz, İsmail Balaban ile de Hamza Köseoğlu eşleşti. Baş cazgırların manilerinin ardından Er Meydanı'nda peşrev çekerek tribünleri selamlayan başpehlivanlar kol bağlayarak güreşe tutuştu. İsmail Balaban normal sürede rakibi Hamza Köseoğlu'nu zorlu geçen güreşin sonunda tuş ederek adını finale yazdıran ilk başpehlivan oldu.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Orhan Okulu rakibi Şaban Yılmaz ile puanlama bölümüne kadar yenişemedi. Altın puan bölümünde yaptığı atakla sayı kazanan Orhan Okulu ikinci finalist oldu. Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı Orhan Okulu ve İsmail Balaban arasındaki final maçında belli olacak.



İlgili Konular Kırkpınar güreşleri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanmasıiİddianamesinde eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
TEM'in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı
TEM'in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı

TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz'da ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü araç trafiğine açıldı.
Vatanı Cennet Mustafa Cambaz
Vatanı Cennet Mustafa Cambaz

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz'ın hayatı TRT'nin hazırladığı "Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseli ile izleyiciyle buluşuyor. Belgesel 18.30'da TRT ortak yayınıyla ekrana gelecek.
Şehitlere mektup var
Şehitlere mektup var

15 Temmuz şehitlerimiz için aileleri onları anlatan birer mektup yazdı. Yeni Şafak Pazar’a aileler tarafından gönderilen bu duygu yüklü 17 mektubun kimini şehit eşi, kimini kardeşi, kimini abisi, kimini annesi, kimini babası kimini ise evladı kaleme aldı. Onlarsız geçen bir yılı anlatan bu mektupları okurken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.
Ege'ye yağış geliyor
Ege'ye yağış geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği bölgede, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da salı günü yağış bekleniyor
Tunceli'de PKK'nın bombacısı ölü ele geçirildi
Tunceli'de PKK'nın bombacısı ölü ele geçirildi

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın bombacısı olduğu belirlendi
Habur'da giriş-çıkışlar durdu
Habur'da giriş-çıkışlar durdu

Habur Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar pasaport sistemindeki sorun nedeniyle durdu.
KPSS öğretmenlik sınavı yapıldı
KPSS öğretmenlik sınavı yapıldı

Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı.
Bingöl'de bir PKK'lı yakalandı
Bingöl'de bir PKK'lı yakalandı

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bir PKK'lının yakalandığı bildirildi.
Giresun'da tur otobüsü devrildi 38 yaralı
Giresun'da tur otobüsü devrildi: 38 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde Gürcistanlı öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak uyarısı yapıldı
Metrobüs seferleri normale döndü
Metrobüs seferleri normale döndü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılmasının ardından metrobüslerin köprüden geçişi de başladı.
İTO quot Milli Birlik Yürüyüşü Sonsuza Dek Sürecek quot
İTO: "Milli Birlik Yürüyüşü Sonsuza Dek Sürecek"

İTO’dan yapılan açıklamada, “Milli Birlik Yürüyüşü sonsuza dek sürecek bir yürüyüştür” denildi.
Maden ocağında zehirlenme 3 ölü
Maden ocağında zehirlenme, 3 ölü

Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Gümüşgöze Beldesi’nde bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır Vali Yardımcısı Gökdemir FETÖ'den gözaltında
Diyarbakır Vali Yardımcısı Gökdemir FETÖ'den gözaltında

Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Haberler

Kırkpınar başpehlivanlığını Recep Kara kazandı
Kırkpınar başpehlivanlığını Recep Kara kazandı

Kırkpınar'da başpehlivan adayları belli oldu
Kırkpınar'da başpehlivan adayları belli oldu

Kırkpınar'da 'yarı final' heyecanı
Kırkpınar'da 'yarı final' heyecanı

Kırkpınar Güreşlerinde son gün
Kırkpınar Güreşlerinde son gün

Kırkpınar minik pehlivanlarla başladı
Kırkpınar minik pehlivanlarla başladı

Kırkpınar için yoğun önlemler
Kırkpınar için yoğun önlemler

Kırkpınar güreşlerinin ödülleri belirlendi
Kırkpınar güreşlerinin ödülleri belirlendi

Kırkpınar Güreşleri'nde gerginlik
Kırkpınar Güreşleri'nde gerginlik






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 