17:50, 16 Temmuz 2017 Pazar

Çin'den Uygurlara potansiyel suç seviyesi ölçümü

Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki baskı ve gözetim seviyesi gün geçtikçe inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Daha önce insanların evlerinde zorunlu misafirlik ve oruç denetimi, tüm teknolojik cihazların zorunlu toplatılması ve kontrolü gibi akıl almaz uygulamalarına Çin hükümeti bir yenisini daha ekledi.

Çin hükümeti Ürümçi'nin Yengişeher ilçesinde yaşayan Uygurları 10 kategoriden oluşan ve her biri 10 puana denk bir ölçüm sistemine tâbi tutmaya başladı. Bu ölçüme göre 80 ve üzerinde puan alanlar "güvenli" 50 ile 80 arasında değerlendirilenler "ortalama" 50 puanın altında alanlar ise "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. 100 puanla başlayan adaylar bu on kategoride belirtilen niteliklere sahipse onar onar notları düşürülüyor.

Bu kategoriler ise ; 15 ile 55 yaşları arasında olmak, Uygur olmak, işsiz olmak, pasaport sahibi olmak, günlük dini ibadetlerden herhangi birisini yapmak, dini bilgilere sahip olmak, tehlikeli olarak belirlenmiş 26 ülkeden birini ziyaret etmek, ülkeye geç tarihte dönüş yapmak, diğer ülkeler ile çeşitli iletişimi olması, çocuklarına evde eğitim veren bir aileden olmak gibi maddelerden oluşuyor. Bu akıl almaz uygulamanın Doğu Türkistan'ın geneline yayılması hedefleninyor.

Özgür Asya Radyosu'nun (RFA) haberine göre Misir Emet adlı Uygur, işsiz olduğu, Uygur olduğu ve 15-55 yaşları arasında bulunduğu için 70 puan ile "ortalama" ölçümüne girdi. 85 yaşındaki İbrahim İsmail ise yine Uygur olmak, pasaport sahibi olmak, tehlikeli ülkelerden birinde bulunmak, günlük ibadette bulunmak ve dini bilgiye sahip olmak nedeniyle 50 puan aldı.

Washington merkezli Uygur Amerikan Derneği başkanı İlşat Hasan, "Çin, Uygur olmayı suç olarak görüyor. Bu uygulama akıllara Nazilerin uygulamalarını getiriyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı