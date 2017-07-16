Güncelleme: 19:00, 16 Temmuz 2017 Pazar

Fas'ın güneyinden kuzeyine destek gösterisi





Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlece kişi, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyma kentinde devam eden gösterilere destek vermek ve gözaltına alınanların salıverilmesi için gösteri düzenledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fas'ta Başkent Rabat'ta bulunan Bab El-Had Meydanı'nda toplanan ve sloganlar eşliğinde parlamento binası önüne doğru yürüyüşe geçen göstericiler, ülkenin kuzeyindeki toplumsal gerginlik sonucu gözaltına alınanların serbest bırakılması, bölge halkının taleplerinin yerine getirilmesi ve Rif Hareketi'ne destek için hükümeti protesto etti.

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