Güncelleme: 18:19, 16 Temmuz 2017 Pazar

Galicnic köy düğünü festivali





Makedonya'da bulunan Galicnik köyünde, köy düğünü festivali yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Makedonya'da bulunan Galicnik köyünde, köy düğünü festivali yapıldı. Düğünde geleneksel kıyafetler giyen Makedonyalılar, düğün merasimine katıldılar.

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