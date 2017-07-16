Güncelleme: 23:00, 16 Temmuz 2017 Pazar

Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Camii Kebir Mahallesi Kızılay Meydanı Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Kafeye giren silahlı bir kişi, içeride oturan bir müşteriye üç el ateş etti. Karın boşluğuna, sırtına ve baldırına mermi isabet eden kişi ağır yaralanırken, bir kişi de seken kurşunun ayağına gelmesi sonucu hafif yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi kafe sahibi ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kafenin içinde ve çevresinde inceleme yaparak, güvenlik kameralarını aldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.