Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması süreci

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Venezuela'da hükümet karşıtı protestolarda en az 80 kişinin hayatını kaybettiği Venezuela'da anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıkan muhalifler, sembolik referandum düzenliyor.
BBC'nin haberine göre, sembolik referandumda oy verme işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 14.00) başladı.
Referandumda ülkedeki 2 bin merkezde oy kullanan vatandaşlar, anayasanın yeniden yazılması için kurulacak özel meclisi kabul edip etmeyecekleri, silahlı kuvvetlerin mevcut anayasayı savunmasını isteyip istemedikleri ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018 yılında görev süresi dolmadan, erken seçime gidilmesini arzu edip etmedikleri sorularına yanıt veriyor.
Sembolik referandum, aylardır süren hükümet karşıtı gösteriler ve ülkeyi felce uğratan ekonomik kriz nedeniyle Maduro yönetimi üzerinde baskı kurma amacı taşıyor.
Anayasanın yeniden yazılması sürecine karşı çıkanlar, bunun diktatörlüğün müjdecisi olduğunu savunuyor.
Venezuelalı muhalif lider Henrique Capriles, referandumda oy kullanan vatandaşların, ülkenin özgürlüğü için oy vermiş olacağını söyledi.
Anayasanın yeniden yazılmasının, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yol olduğunu ifade eden Maduro, 30 Temmuz'da özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.
Venezuela'da, Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda en az 80 kişi öldü. Ülkede sokak gösterileri, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Kongre'nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.
Maduro yönetimi, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.
Anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıkan muhaliflerin düzenlediği sembolik referandumda 2 bin merkezde oy kullanılıyor
Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri kuran İsrail polisi, bir cenazeyi mescide sokmayarak cemaat ve tabuta müdahale etti
Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 784 kişi hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin kendileri için siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi
Kırım Tatar halkının milli lideri Kırımoğlu, Kiev’de15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua merasiminde konuşma yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(ABD Başkanı) Trump, gelecek aylarda Paris İklim Anlaşması ile ilgi bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi" dedi
Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlece kişi, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyma kentinde devam eden gösterilere destek vermek ve gözaltına alınanların salıverilmesi için gösteri düzenledi.
Çin hükümeti Ürümçi'nin Yengişeher ilçesinde yaşayan Uygurları 10 kategoriden oluşan ve her biri 10 puana denk bir ölçüm sistemine tâbi tutmaya başladı.
IKBY'de referandum tartışmalarında Feyli Kürtlerinin, bağımsızlık referandumundan yana olduklarını açıkladıkları gerekçesiyle Haşdi Şabi’ye bağlı Asaib Ehlilhak örgütünce tehdit edildiği iddia ediliyor
İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'teki Yahudi topluluğunun kurbanlarını anma töreninde konuşan Fransız Cumhurbaşkanı Le Pen'e saldırdı ve Fransa'nın Vichy rejimi ve Nazi işbirliğinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Kuveyt'te emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.
Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.
Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı