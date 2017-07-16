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Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı
Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı

Öncü Okul Yöneticileri Derneği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi


15 Temmuz 2016 Cuma gecesi, bir grup vatan haini, işbirlikçilerinin desteğiyle kanlı ve acımasız bir darbe girişiminde bulunmuş, 249 vatan evladını şehit etmiş, 2500’e yakın vatandaşımız gazi olmuştur. Kahpe darbe girişimi, aziz vatanımızın genç-yaşlı, kadın-erkek yiğit evlatları ve gözüpek liderleri tarafından canları pahasına engellenmiştir. Bu kararlı duruş, darbe girişimlerinin de sonu olmuştur.

Son darbe girişiminin tasarlayıcısı ve uygulayıcısı FETÖ/PDY, aziz milletimizin sadece saf dini ve milli duygularını değil, maddi ve kurumsal imkanlarını da vatana ihanet için kullanmış ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamıştır. Nitekim toplumumuzun ve Devletimizin kararlı duruşuyla hainler kamudan temizlenmiş ve temizlenmeye devam etmektedir.

15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi, yol açtığı zarar ve kayıplar yanında büyük kazanımlara da vesile olmuştur. Gençlerimizin vatanseverlik duyguları açığa çıkmış, Cumhuriyete ve demokrasiye inançları pekişmiştir. Bu vesileyle okullarımız, çocuklarımızda vatan ve millet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için sorumluluklarını bir kez daha hatırlamıştır. Vatandaşlarımız, dini ve milli duygularına yönelik beyanları, akıl süzgecinden geçirerek değerlendirmeleri gerektiğini fark etmiştir. Kurumlarımız, cemaat vb aidiyetlerle girdabına düştükleri nepotizmin zararlarını açıkça görmüş, ehliyet ve liyakatın hayati önemini görmüştür. En önemli kazancımız ise, siyasi, kültürel, dini ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, böyle büyük kalkışmaların aziz vatanımızın bütün evlatlarına, ayrım yapmaksızın kastettiğini fark ederek yapay, günübirlik ayrışmaların yersiz olduğunu ve gücümüzü emdiğini fark etmiş olmamızdır.

Geçen bir yıl içinde FETÖ/PDY başta olmak üzere vatan hainlerinin ayrıştırılması için yürütülen mücadele hassasiyetle devam etmektedir. Böyle büyük, kapsamlı, karmaşık ve zor mücadeledeki hassasiyetin bir göstergesi de 17 Temmuz 2017’de çalışmaya başlayacağı açıklanan OHAL Komisyonudur. OHAL Komisyonunun, çalışmalarıyla bu zorlu sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini kolaylaştıracağı ve tartışmaları sonlandıracağı açıktır.

Bu hain darbe girişimi ve FETÖ/PDY yapılanması eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin sorumluluğunun daha fazla olduğunu göstermiştir. Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkında olduğumuzu ve dikkatle yerine getirmeye devam edeceğimizi bu vesileyle kamuoyuna saygı ile bildirmek isteriz.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyeleri olarak, vatanın savunması için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Öncü



İlgili Konular Öncü okul yönetcileri derneği eğitim 15 temmuz
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