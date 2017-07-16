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Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan
Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık müsabakalarında, sırasıyla rakipleri Hüseyin Şahinal, Arif Akın, Ünal Karaman, Ali Gürbüz ve Şaban Yılmaz'ı yenerek finale yükselen 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu ile Hakkı Aygün, Osman Özgün, Recep Kara, Salih Erinç ve Hamza Köseoğlu'na üstünlük sağlayan 2013 yılı başpehlivanı İsmail Balaban, finalde altın kemer için karşı karşıya geldi.

İki Antalyalı başpehlivan, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın anonsuyla er meydanına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın ve Güreş Ağası Seyfettin Selim, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu'yu tebrik etmek için er meydanına indi. Heyet, başpehlivanlarla bir süre sohbet ederek final güreşi için başarı diledi.

Finalden önce "Pele Mehmet" lakaplı cazgır Mehmet Tura'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Vatandaşıyla bir olup darbecileri duman eden reis." diye niteleyen manisi, tribünlerden alkış aldı.

Balaban'ın altın kemerini, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç taktı

Balaban'ın, Orhan Okulu'yu yenerek şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, protokol tribünü önünde ödül töreni düzenlendi.

Başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban ile dereceye giren Orhan Okulu, Şaban Yılmaz ve Hamza Köseoğlu, kürsüye çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İsmail Balaban'ın altın kemerini takarken, daha sonra kürsüde bulunanlar birlikte poz verdi.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yılın başpehlivanı Recep Kara'nın cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde İsmail Balaban'ın gönderden indirmesiyle sona erdi.

Peşrevde tribünler coştu

Küçük orta boydan itibaren Kırkpınar'da birçok kez karşı karşıya gelen iki Antalyalı başpehlivan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olabilmek için peşreve çıktı ve tribünleri selamladı.

Müsabakanın ilk dakikalarında İsmail Balaban'ın, rakibine karşı kontralarının daha baskın olduğu gözlendi. Hemşehrisinin kasnaktan tutma çabalarını Orhan Okulu, boşa çıkarmak için mücadele verdi.

Final güreşinin 15. dakikasının ardından her iki tarafın da birbirine baskısı arttı, zaman zaman sert elenseler pehlivanların stresli olduklarını gösterdi. Sert bir elensesinin Orhan Okulu'nun gözüne denk gelmesi sonrası İsmail Balaban'a sarı kart gösterildi.

TGF Yağlı Güreş Merkez Kurulu Üyesi Sezgin Yüksel, güreşteki sertliğin ardından alana inerek başpehlivanları centilmence mücadele etmeleri yönünde uyardı.

Bu arada kaşı açılan İsmail Balaban'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Normal sürede galibiyet gelmedi

Başpehlivanlar, final müsabakasının normal süresinde birbirine üstünlük sağlamayı başaramadı ve puanlama bölümüne geçildi.

İsmail Balaban'ın daha atak olduğu, Orhan Okulu'nun ise savunmada kaldığı ve pasif güreşi nedeniyle ihtar aldığı müsabakanın bu bölümünde de galip çıkmadı.

Final güreşine, daha sonra puan alan pehlivanın galip sayıldığı "altın puan" bölümüyle devam edildi. 

İsmail Balaban'a da kule hakemliğinden gelen pasif güreş ihtarı sonrası müsabakada tempo arttı. Orhan Okulu'ya da bu bölümde faullü güreşmesi nedeniyle sarı kart verildi. 

Karşılaşmanın 54. dakikasında paçasından yakalamak amacıyla hamle yaptığı sırada rakibini açık düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Balaban: Bileğimizin hakkıyla aldık. Allah'ıma şükürler olsun

Orhan Okulu'yu yenerek şampiyon olan İsmail Balaban, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Organizasyonda çok maçlar yaptığını dile getiren İsmail Balaban, "İnandık, buraya 'kemeri alacağız' diye geldik. Bileğimizin hakkıyla aldık. Allah'ıma şükürler olsun. Konyaaltı'na kemeri götürüyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ustalarıma, anneme, babama, ekip arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada İsmail Balaban'ın ekip arkadaşları ve yakınları, sevgi gösterisinde bulundu. Er meydanında babası Hasan Balaban'a sarılan şampiyon güreşçi, duygusal anlar yaşadı.



İlgili Konular İsmail Balaban Kırkpınar 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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