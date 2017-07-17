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İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı
İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı

Eyüp'te, sela okuduğu sırada cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi saldırıya uğradı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alibeyköy Karadolap Mahallesi'ndeki Nene Hatun Camisi'nin imamı Münip Polat, gece saatlerinde sela okumak için minareye çıktı. Bu sırada bazı kişiler, şişelerin içerisine koydukları maytapları, cami bahçesine attı.

Gürültü nedeniyle selayı yarıda kesmek zorunda kalan Polat, minareden aşağı inip neden maytap attıklarını sorduğu 4 kişinin saldırısına uğradı.

Polat'ın sopayla dövüldüğünü görerek olaya müdahale etmek isteyen emekli polis memuru kardeşi Ethem Polat da darbedildi.

İmamı ve kardeşini darbeden kişiler, imamın eşine de taş atıp evinin camlarını kırdı.

"SELA OKUNDU DİYE YAPTILAR"

İmam Münip Polat yaptığı açıklamada, gece sela okumaya başladıklarını belirterek, bu sırada karşı taraftan camiye saldırı yapıldığını söyledi.

Polat, maytap ve bira şişeleriyle camiye saldırıldığını anlatarak, "Çok yüksek ses yaptığı için selayı bırakmak zorunda kaldım. Çocuklarımız ailemiz ve misafirlerimiz burada. Bu nedenle eşimin, 'ya böyle yapmayın çocuklarımız korkuyor' demesiyle tekrar oradan saldırı yapıyorlar. Bu nedenle selayı bırakmak zorunda kaldım. Bu işleri kim yapıyor teşhis etmek için yanlarına gittim. Caminin köşesinden onları gördükten sonra 'tamam beyefendi' dedim, geri döndüm. Biz geri geri gelince onlar bize küfür ve hakaret ederek, saldırı yapmaya başladılar. Biz geri çekildik. Bunlar bizim geri gelmemizi yanlış anladılar, üzerimize geldiler." diye konuştu.

Olayın büyümemesini istediklerini ifade eden Polat, "Oradaki zatlar, bizi darbetti ve camimize saldırdılar. Biz de caminin içerisine girdik. Taş attılar, evimin camlarını kırdılar. Rica ediyoruz, 'ya burada çocuklar var lütfen yapmayın' diye, yine saldırıyorlar. Sela okundu diye yaptılar. Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Selaya tahammülleri olmadığını anladım. İş büyümesin diye bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı. 



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