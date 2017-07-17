Kanada'daki orman yangını büyüyor... 37 bin kişi tahliye edildi

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Ashcroft, Cache Creek, 100 Mile House ve 150 Mile House bölgelerinde etkili olan orman yangını büyüyerek devam ediyor.
British Columbia Yangın Bilgilendirme Merkezi verilerine göre, en son Williams Lake bölgesine sıçrayan yangında şu ana kadar 131 bin 737 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yetkililer, 10 Temmuz'da 14 bin olan tahliye edilen kişi sayısının dün itibarıyla 37 bini geçtiğini ve bunlardan 6 bininin resmi kayıt yaptırdığını belirtti.
Yangının 162 farklı noktada etkili olduğunu dile getiren yetkililer, çalışmalara 415 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu toplam 2 bin 895 kişinin müdahale ettiğini söyledi.
Söndürme ve kurtarma çalışmalarına 150 askeri personelin de destek verdiğini kaydeden yetkililer, 3'ü askeri helikopter olmak üzere 10 hava aracının çalışmalarda kullanıldığı bildirdi.
Yetkililer, yangının hızla yayılmasındaki en büyük etkenin saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar olduğuna dikkati çekti.
Bu arada, söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğü ve pilotun yaralı kurtarıldığı öğrenildi.
Yangınlarla mücadelede şu ana kadar 81 milyon Kanada doları (223 milyon TL) harcandı.
Tahliye edilenler için 11 ayrı barınma merkezi kuruldu. Yangın nedeniyle mağdur olanlara, Kanada Kızılhaçı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlarca gıda, sağlık ve hijyen malzemeleri yardımı yapılıyor.
İslamic Relief Canada isimli uluslararası yardım kuruluşu da yangın mağdurlarına gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı.
Öte yandan, Kanada Kraliyet Atlı Polisi ekipleri, tahliye edilen bölgelerde hırsızlık yaptığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.
British Columbia eyaletinde 2003'te yaşanan orman yangınlarında 50 bin kişi tahliye edilmişti.
ABD'li istihbarat yetkilileri, Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler ekleyerek Katar krizinin ortaya çıkmasına neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğunu iddia etti
Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Ashcroft, Cache Creek,100 Mile House ve 150 Mile House bölgelerinde etkili olan orman yangını Williams Lake bölgesine de sıçradı. Yetkililer, 10 Temmuz'da 14 bin olan tahliye edilen kişi sayısının dün itibarıyla 37 bini geçtiğini ve bunlardan 6 bininin resmi kayıt yaptırdığını belirtti.
Anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıkan muhaliflerin düzenlediği sembolik referandumda 2 bin merkezde oy kullanılıyor
Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri kuran İsrail polisi, bir cenazeyi mescide sokmayarak cemaat ve tabuta müdahale etti
Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 784 kişi hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel, Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izninin kendileri için siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi
Kırım Tatar halkının milli lideri Kırımoğlu, Kiev’de15 Temmuz askeri darbe girişiminin şehitlerinin dua merasiminde konuşma yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(ABD Başkanı) Trump, gelecek aylarda Paris İklim Anlaşması ile ilgi bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi" dedi
Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlece kişi, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyma kentinde devam eden gösterilere destek vermek ve gözaltına alınanların salıverilmesi için gösteri düzenledi.
Çin hükümeti Ürümçi'nin Yengişeher ilçesinde yaşayan Uygurları 10 kategoriden oluşan ve her biri 10 puana denk bir ölçüm sistemine tâbi tutmaya başladı.
IKBY'de referandum tartışmalarında Feyli Kürtlerinin, bağımsızlık referandumundan yana olduklarını açıkladıkları gerekçesiyle Haşdi Şabi’ye bağlı Asaib Ehlilhak örgütünce tehdit edildiği iddia ediliyor
İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'teki Yahudi topluluğunun kurbanlarını anma töreninde konuşan Fransız Cumhurbaşkanı Le Pen'e saldırdı ve Fransa'nın Vichy rejimi ve Nazi işbirliğinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Kuveyt'te emirlik ailesinin genç mensuplarından Şeyh Abdullah'ın, hakkında verilen 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz,Yargıtay tarafından reddedildi.
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kanlı askeri darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitler ve demokrasi kahramanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anıldı.
Cammu Keşmir'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı