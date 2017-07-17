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Kanada'daki orman yangını büyüyor... 37 bin kişi tahliye edildi
Kanada'daki orman yangını büyüyor... 37 bin kişi tahliye edildi
Foto: Arşiv

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Ashcroft, Cache Creek,100 Mile House ve 150 Mile House bölgelerinde etkili olan orman yangını Williams Lake bölgesine de sıçradı. Yetkililer, 10 Temmuz'da 14 bin olan tahliye edilen kişi sayısının dün itibarıyla 37 bini geçtiğini ve bunlardan 6 bininin resmi kayıt yaptırdığını belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Ashcroft, Cache Creek, 100 Mile House ve 150 Mile House bölgelerinde etkili olan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

British Columbia Yangın Bilgilendirme Merkezi verilerine göre, en son Williams Lake bölgesine sıçrayan yangında şu ana kadar 131 bin 737 hektar ormanlık alan zarar gördü.

37 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, 10 Temmuz'da 14 bin olan tahliye edilen kişi sayısının dün itibarıyla 37 bini geçtiğini ve bunlardan 6 bininin resmi kayıt yaptırdığını belirtti.

Yangının 162 farklı noktada etkili olduğunu dile getiren yetkililer, çalışmalara 415 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu toplam 2 bin 895 kişinin müdahale ettiğini söyledi.

Söndürme ve kurtarma çalışmalarına 150 askeri personelin de destek verdiğini kaydeden yetkililer, 3'ü askeri helikopter olmak üzere 10 hava aracının çalışmalarda kullanıldığı bildirdi.

Yetkililer, yangının hızla yayılmasındaki en büyük etkenin saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar olduğuna dikkati çekti.

BİR HELİKOPTER DÜŞTÜ

Bu arada, söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğü ve pilotun yaralı kurtarıldığı öğrenildi.

Yangınlarla mücadelede şu ana kadar 81 milyon Kanada doları (223 milyon TL) harcandı.

Tahliye edilenler için 11 ayrı barınma merkezi kuruldu. Yangın nedeniyle mağdur olanlara, Kanada Kızılhaçı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlarca gıda, sağlık ve hijyen malzemeleri yardımı yapılıyor.

İslamic Relief Canada isimli uluslararası yardım kuruluşu da yangın mağdurlarına gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı.

Öte yandan, Kanada Kraliyet Atlı Polisi ekipleri, tahliye edilen bölgelerde hırsızlık yaptığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.

British Columbia eyaletinde 2003'te yaşanan orman yangınlarında 50 bin kişi tahliye edilmişti.

 



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Kanada'daki orman yangını büyüyor... 37 bin kişi tahliye edildi

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Ashcroft, Cache Creek,100 Mile House ve 150 Mile House bölgelerinde etkili olan orman yangını Williams Lake bölgesine de sıçradı. Yetkililer, 10 Temmuz'da 14 bin olan tahliye edilen kişi sayısının dün itibarıyla 37 bini geçtiğini ve bunlardan 6 bininin resmi kayıt yaptırdığını belirtti.
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