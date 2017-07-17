Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:36, 17 Temmuz 2017 Pazartesi
Güncel
08:33, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumunca dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, SGK'nın taşra teşkilatına en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği bulunan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak.

DENETMEN YARDIMCILIĞI İÇİN ŞARTLAR

Denetmen yardımcılığı için, ÖSYM'nin 2017'de yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P13, P23 ve P43 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış ve 35 yaşını doldurmamış adaylar başvurabilecek.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacak.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, 11 Ağustos tarihinde kurumun resmi internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belgelerini 31 Ağustos mesai bitimine kadar kuruma posta yoluyla veya elden teslim edecek. Giriş sınavı, sözlü olarak Ankara'da 18-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na yapılabilecek. İtirazlar komisyona ulaştıktan sonra en geç on beş gün incelenerek sonuçlandırılacak.



İlgili Konular sgk
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı FOTO
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı | FOTO

Üsküdar Belediyesi ve yardımseverlerin katkılarıyla Çengelköy Meydanında yaptırılan çeşme törenle hizmete açıldı
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumunca dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı
İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı

Eyüp'te, sela okuduğu sırada cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi saldırıya uğradı
Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti FOTO
Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti | FOTO

Elleri felçli Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın direnişini ağızıyla kullandığı kalemle resmetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır, iki kişi yaralandı
Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan
Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.
İZDENİZ'deki grev devam ediyor
İZDENİZ'deki grev devam ediyor

TDS Şehir Hatları Şube Başkanı Sarayoğlu, "İzmir halkına hizmet etmesi için bu kadar dolar para verildi ama bu gemiler yatıyor. Halk perişan, İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Amacımız grev değil" açıklaması yaptı
Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı
Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı

Öncü Okul Yöneticileri Derneği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanmasıiİddianamesinde eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
TEM'in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı
TEM'in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma açıldı

TEM yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle 4 Temmuz'da ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü araç trafiğine açıldı.
Vatanı Cennet Mustafa Cambaz
Vatanı Cennet Mustafa Cambaz

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz'ın hayatı TRT'nin hazırladığı "Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseli ile izleyiciyle buluşuyor. Belgesel 18.30'da TRT ortak yayınıyla ekrana gelecek.
Şehitlere mektup var
Şehitlere mektup var

15 Temmuz şehitlerimiz için aileleri onları anlatan birer mektup yazdı. Yeni Şafak Pazar’a aileler tarafından gönderilen bu duygu yüklü 17 mektubun kimini şehit eşi, kimini kardeşi, kimini abisi, kimini annesi, kimini babası kimini ise evladı kaleme aldı. Onlarsız geçen bir yılı anlatan bu mektupları okurken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.
Ege'ye yağış geliyor
Ege'ye yağış geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği bölgede, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da salı günü yağış bekleniyor
Tunceli'de PKK'nın bombacısı ölü ele geçirildi
Tunceli'de PKK'nın bombacısı ölü ele geçirildi

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın bombacısı olduğu belirlendi
Habur'da giriş-çıkışlar durdu
Habur'da giriş-çıkışlar durdu

Habur Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar pasaport sistemindeki sorun nedeniyle durdu.

Haberler

SGK'dan 'borç yapılandırma' mesaisi
SGK'dan 'borç yapılandırma' mesaisi

Emekli aylıkları bayramdan önce ödenecek
Emekli aylıkları bayramdan önce ödenecek

'Önce öde, sonra parasını al' dönemi kapandı
Önce öde sonra parasını al' dönemi kapandı

SGK borç tahsilat sürelerini uzattı
SGK borç tahsilat sürelerini uzattı

SGK yurt dışından ilaç getirtecek
SGK yurt dışından ilaç getirtecek

Terör mağduru işverenin primleri ertelendi
Terör mağduru işverenin primleri ertelendi

Maaşlardaki rapor kesintisi iptal
Maaşlardaki rapor kesintisi iptal

Terör mağduru esnafın prim ödemeleri ertelendi
Terör mağduru esnafın prim ödemeleri ertelendi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 