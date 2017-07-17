SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, SGK'nın taşra teşkilatına en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği bulunan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak.
Denetmen yardımcılığı için, ÖSYM'nin 2017'de yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P13, P23 ve P43 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış ve 35 yaşını doldurmamış adaylar başvurabilecek.
Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacak.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, 11 Ağustos tarihinde kurumun resmi internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belgelerini 31 Ağustos mesai bitimine kadar kuruma posta yoluyla veya elden teslim edecek. Giriş sınavı, sözlü olarak Ankara'da 18-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na yapılabilecek. İtirazlar komisyona ulaştıktan sonra en geç on beş gün incelenerek sonuçlandırılacak.
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