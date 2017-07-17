Katar'daki siber saldırıdan BAE'nin sorumlu olduğu iddiası

ABD'li istihbarat yetkililerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, Katar hükümetinin resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler eklenmesini organize ederek Katar krizinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adının açıklanması istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Katar krizine neden olan sürecin arkasında BAE'nin yer aldığı iddia edildi.
İddiaya göre, BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı plana göre bazı kişiler, Katar resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekleyen açıklamalar yayımladı.
ABD'li istihbarat yetkilileri, geçen hafta yaptıkları son analizde, ellerindeki bulguların siber saldırı konusunda BAE'yi işaret ettiği noktasında mutabık kaldı. Ancak siber saldırıyı BAE'nin kendisinin mi yoksa bu ülke adına iş yapan başkaları tarafından mı yapıldığının henüz kesin olarak tespit edilemediği bildirildi.
Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe, yaptığı yazılı açıklamada, gazetenin haberini yalanladı.
ABD'li istihbarat yetkilileri, Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler ekleyerek Katar krizinin ortaya çıkmasına neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğunu iddia etti
Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Ashcroft, Cache Creek,100 Mile House ve 150 Mile House bölgelerinde etkili olan orman yangını Williams Lake bölgesine de sıçradı. Yetkililer, 10 Temmuz'da 14 bin olan tahliye edilen kişi sayısının dün itibarıyla 37 bini geçtiğini ve bunlardan 6 bininin resmi kayıt yaptırdığını belirtti.
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