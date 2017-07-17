15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı | FOTO

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ve yardımseverlerin katkılarıyla Çengelköy Meydanında yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi törenle hizmete sunuldu.
Çeşmenin açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, eski milletvekilleri Osman Boyraz ve Hüseyin Besli, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, törende yaptığı konuşmada, darbe girişimi sırasında ilk haberin Çengelköy'den geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Biz ihtilal yaptık söylemlerinin duyulmasıyla biz ihbarı değerlendirmeye aldık. Tabii biz büyük bir ihanet kalkışması beklemediğimiz için bir iki sarhoşun işi bu diye düşündük. Asayiş olayı da olsa incelememiz gerekiyordu. Kısa zaman sonra işin rengi belli olmaya başlamıştı. Kısa süre sonra köprünün bu ihanet şebekesi tarafından tutulduğu yönündeydi. Ondan sonra biz köprüye geldik. Birinci ordu komutanımızla bu noktaya gelerek bir müddet buradan süreci sevk ve idare etmeye çalıştık. Cenab-ı Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok savaşlar yaşadık, bu defa içimizden kendimiz gibi insanlarla mücadele ettik, hamdolsun bu millet iradesini ortaya koydu. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir ifadesiyle yüz binler sokağa çıkarak bu milletin nasıl bir millet olduğunu gösterdi."
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise şehitler diyarı Çengelköy'de böyle bir çeşmenin çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"15 Temmuz'daki kahramanlık destanını nesilden nesile kıyamete kadar yaşatmak üzere hazırlamış olduğumuz 15 Temmuz Şehitler Çeşmemizi açıyoruz. Eserin ön ve arka yüzündeki yazıları yazan hattat Hasan Çelebi hocamıza teşekkür ediyorum. Birileri fiziki olarak kuvvet uygulamaz ise kıyamete kadar bulunmasını istiyorum. Bu çeşmeden su içenler, serinlemek amacıyla istifade edenler her fırsatta şehit ve gazilerimizi yad edecekler. Bu eserin de Üsküdar'da olması ayrı bir anlam taşıyor. 15 Temmuz gecesi bu alan adeta bir savaş alanı oldu. 13 şehidimiz, 106 gazimiz vardı."
Konuşmaların ardından, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesinin etrafında kurulan platformda video mapping gösterisi yapıldı. Açılış kurdelesi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla protokol üyeleri ve şehit yakınlarıyla gaziler tarafından kesildi.
Üsküdar Belediyesi ve yardımseverlerin katkılarıyla Çengelköy Meydanında yaptırılan çeşme törenle hizmete açıldı
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