Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/15.00)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ve Ankara sivil toplum kuruluşlarından oluşan heyeti kabul edecek.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Valiliği ziyaret edecek, partisinin eski Akçadağ İlçe Başkanı Vahap Yücekaya'nin cenaze törenine katılacak.
- 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini de ziyaret edecek Çalık, yapımı devam eden yatırım alanlarında incelemelerde bulunacak.
(Malatya/12.00-15.00)
2- TBMM Genel Kurulunda, BM geçici görev gücü bünyesinde TSK'nın UNIFIL harekatına iştiraki ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında TSK'nın görev alması için hükümete verilen izin süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkereleri görüşülecek.
(TBMM/14.00)
3- TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifi ele alınacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.15)
2- TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine Müsteşarlığınca 13 ay ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenlenecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi Sheraton Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.
(Samsun/10.00)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.
(İstanbul/11.00)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yi kabul edecek.
14 Temmuz Fransa Milli Günü törenlerine davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile baş başa görüştükten sonra ortak basın açıklaması yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek "Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Töreni"ne katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.