Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:00, 17 Temmuz 2017 Pazartesi
Güncel
09:55, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Foto: Arşiv

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespit edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından söz konusu bölgeye düzenlenen harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir mağara ve iki makineli tüfek mevzisinin de imha edildiği kaydedildi.



İlgili Konular PKK operasyonu hava operasyonu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
MGK OHAL gündemiyle toplanıyor
MGK OHAL gündemiyle toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Şanlıurfa'daki yangında 3 küçük kardeş öldü
Şanlıurfa'daki yangında 3 küçük kardeş öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında, yaşları bir ile 3 arasında değişen üç kardeş hayatını kaybetti
İstanbul'da İETT otobüsünde şüpheli yangın
İstanbul'da İETT otobüsünde şüpheli yangın

İstanbul Kağıthane'de İETT garajındaki bir otobüste çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı FOTO
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı | FOTO

Üsküdar Belediyesi ve yardımseverlerin katkılarıyla Çengelköy Meydanında yaptırılan çeşme törenle hizmete açıldı
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumunca dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı
İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı

Eyüp'te, sela okuduğu sırada cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi saldırıya uğradı
Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti FOTO
Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti | FOTO

Elleri felçli Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın direnişini ağızıyla kullandığı kalemle resmetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır, iki kişi yaralandı
Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan
Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.
İZDENİZ'deki grev devam ediyor
İZDENİZ'deki grev devam ediyor

TDS Şehir Hatları Şube Başkanı Sarayoğlu, "İzmir halkına hizmet etmesi için bu kadar dolar para verildi ama bu gemiler yatıyor. Halk perişan, İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Amacımız grev değil" açıklaması yaptı
Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı
Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı

Öncü Okul Yöneticileri Derneği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanmasıiİddianamesinde eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Haberler

TSK: Kandil'de 11 PKK'lı öldürüldü
TSK Kandil'de 11 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Rusya ile Suriye'den ortak hava operasyonu
Rusya ile Suriye'den ortak hava operasyonu

Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

Lice'de öldürülen PKK'lı gri kategoride aranıyormuş
Lice'de öldürülen PKK'lı gri kategoride aranıyormuş

TSK'dan Bingöl kırsalında hava harekatı
TSK'dan Bingöl kırsalında hava harekatı

Mardin'de PKK operasyonu: 9 gözaltı
Mardin'de PKK operasyonu 9 gözaltı

Mardin ve Hakkari kırsalında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Mardin ve Hakkari kırsalında 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 