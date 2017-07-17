10:01, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Tacikistan'daki FETÖ liseleri kapatıldı





Tacikistan'da FETÖ tarafından finanse edilen Türk liseleri kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan'daki Türk diplomatı Fatih Kahraman Ankara'nın talebi üzerine Fetullah Gülen tarafından finanse edilen Türk okullarının kapatıldığını açıkladı. Kahraman ülkedeki tüm Türk liselerinin Tacikistan Eğitim Bakanlığı kontrolüne alındığını sözlerine ekledi. Tacikistan'da geçen yıl Eylül ayında FETÖ tarafından finanse edilen "Diyalog" grubu faaliyetleri askıya alınmıştı. Duşanbe hükümet yetkilileri Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında yapılan başarısız darbe girişiminden Ankara’nın Fetullah Gülen’e bağlı eğitim kurumlarının faaliyetlerini askıya alınmasını talep ettiklerini doğruladılar.





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