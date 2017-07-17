Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak, 3 milyon 287 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,2 puan yükselerek yüzde 10,5 oldu.
İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,2 puan geriledi. Söz konusu oran, martta yüzde 11,7 seviyesinde bulunuyordu.
Nisanda tarım dışı işsizlik, 1,4 puanlık artışla yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,8 puanlık artışla yüzde 19,8'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.
İstatistiklere göre, istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,2 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.
Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,7 puan arttı.
İş gücü, nisanda 2016'nın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 444 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 72,3, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 33,4'ü buldu.
Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 33,9 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,5'e yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 81 bin kişi artarak 27 milyon 885 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi azalarak 3 milyon 550 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,3 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 26 bin, inşaat sektöründe 17 bin, hizmet sektöründe 76 bin kişi arttı.
İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında, yaşları bir ile 3 arasında değişen üç kardeş hayatını kaybetti
İstanbul Kağıthane'de İETT garajındaki bir otobüste çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Üsküdar Belediyesi ve yardımseverlerin katkılarıyla Çengelköy Meydanında yaptırılan çeşme törenle hizmete açıldı
Sosyal Güvenlik Kurumunca dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Eyüp'te, sela okuduğu sırada cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi saldırıya uğradı
Elleri felçli Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın direnişini ağızıyla kullandığı kalemle resmetti
Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır, iki kişi yaralandı
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.
TDS Şehir Hatları Şube Başkanı Sarayoğlu, "İzmir halkına hizmet etmesi için bu kadar dolar para verildi ama bu gemiler yatıyor. Halk perişan, İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Amacımız grev değil" açıklaması yaptı
Öncü Okul Yöneticileri Derneği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı
Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanmasıiİddianamesinde eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi