Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:00, 17 Temmuz 2017 Pazartesi
Güncel
10:18, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

 

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak, 3 milyon 287 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,2 puan yükselerek yüzde 10,5 oldu.

İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,2 puan geriledi. Söz konusu oran, martta yüzde 11,7 seviyesinde bulunuyordu.

Nisanda tarım dışı işsizlik, 1,4 puanlık artışla yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,8 puanlık artışla yüzde 19,8'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM SAYISI ARTTI

İstatistiklere göre, istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,7 puan arttı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ

İş gücü, nisanda 2016'nın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 444 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 72,3, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 33,4'ü buldu.

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 33,9 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,5'e yükseldi.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 81 bin kişi artarak 27 milyon 885 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi azalarak 3 milyon 550 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 26 bin, inşaat sektöründe 17 bin, hizmet sektöründe 76 bin kişi arttı.



İlgili Konular TÜİK işsizlik rakamları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
MGK OHAL gündemiyle toplanıyor
MGK OHAL gündemiyle toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Şanlıurfa'daki yangında 3 küçük kardeş öldü
Şanlıurfa'daki yangında 3 küçük kardeş öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında, yaşları bir ile 3 arasında değişen üç kardeş hayatını kaybetti
İstanbul'da İETT otobüsünde şüpheli yangın
İstanbul'da İETT otobüsünde şüpheli yangın

İstanbul Kağıthane'de İETT garajındaki bir otobüste çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puanlık artışla yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu.
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı FOTO
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı | FOTO

Üsküdar Belediyesi ve yardımseverlerin katkılarıyla Çengelköy Meydanında yaptırılan çeşme törenle hizmete açıldı
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumunca dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı
İstanbul'da sela okuyan imama çirkin saldırı

Eyüp'te, sela okuduğu sırada cami bahçesine maytap atan kişileri uyaran imam ve kardeşi saldırıya uğradı
Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti FOTO
Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti | FOTO

Elleri felçli Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın direnişini ağızıyla kullandığı kalemle resmetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Beyoğlu'nda meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır, iki kişi yaralandı
Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan
Kırkpınar'da İsmail Balaban başpehlivan

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.
İZDENİZ'deki grev devam ediyor
İZDENİZ'deki grev devam ediyor

TDS Şehir Hatları Şube Başkanı Sarayoğlu, "İzmir halkına hizmet etmesi için bu kadar dolar para verildi ama bu gemiler yatıyor. Halk perişan, İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Amacımız grev değil" açıklaması yaptı
Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı
Eğitimcilerden Milli Birlik mesajı

Öncü Okul Yöneticileri Derneği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

Edirne'de bu yıl 656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak.
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanması iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün Aydın'daki askeri yapılanmasıiİddianamesinde eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Kırkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Haberler

İhracat Mayıs ayında yüzde 12,5 arttı | GRAFİK
İhracat Mayıs ayında yüzde 12 5 arttı GRAFİK

Sanayi üretimi Nisan ayında beklentileri aştı
Sanayi üretimi Nisan ayında beklentileri aştı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Evlenmeler de azaldı, boşanmalar da
Evlenmeler de azaldı boşanmalar da

Konut satışları Ocak'ta arttı
Konut satışları Ocak'ta arttı

TÜİK'te 141 personel meslekten ihraç edildi
TÜİK'te 141 personel meslekten ihraç edildi

Türkiye ekonomisi 7 yıl sonra ilk kez küçüldü
Türkiye ekonomisi 7 yıl sonra ilk kez küçüldü

Faal radyo ve televizyon kurumu sayısı bin 268 oldu
Faal radyo ve televizyon kurumu sayısı bin 268 oldu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 