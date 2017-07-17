İstanbul'da İETT otobüsünde şüpheli yangın

İstanbul Kağıthane'de İETT garajındaki bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi'ndeki İETT garajındaki bir otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden yetkililer, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen otobüste soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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