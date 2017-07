10:31, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Rusya'dan Ermenistan'la ortak orduya onay çıktı

Rusya Devlet Duması, Ermenistan’la 'ortak ordu grubu'nun kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı.

30 Kasım 2016 tarihinde imzalanan anlaşmanın amacının Kafkasya bölgesinde tarafların askeri güvenliğini sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, 'ortak ordu grubu'nun temel görevinin, Rusya veya Ermenistan’a yönelik herhangi bir silahlı saldırıyı ‘tek komuta, tek fikir ve tek plana göre’ püskürtmek olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre her iki ülkeye karşı olası saldırının zamanında tespit edilmesi ve püskürtülmesi, her iki ülkenin kara sınırlarının korunması, hava ve uzay sınırlarının ortaklaşa korunması ve her iki ülkenin bölgedeki kritik öneme sahip tesislerinin hava savunmasını sağlanması grubun ana görevleri arasında yer alıyor.

Ortak grubun yönetilmesi için ortak bir komuta merkezinin kurulacağı belirtilirken, ortak grubu konuşlandırma ve kullanma kararının Rusya ve Ermenistan başkomutanları tarafından ortaklaşa alınacağı kaydedildi.

Daha önce, Rusya ve Ermenistan'ın yakın zamanda Kafkasya bölgesinde konuşlu birleşik bir ordu kurmayı planladığı bildirilmişti.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı