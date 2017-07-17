Güncelleme: 12:50, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

MGK, OHAL gündemiyle toplandı





Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 12.16'da başladı. Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma programında, "OHAL pazartesi günü MGK gündemine gelecek, konuşacağız, hükümetimize tavsiye kararını alacağız." demişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.