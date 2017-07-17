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Güncelleme: 12:50, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

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MGK, OHAL gündemiyle toplandı
MGK, OHAL gündemiyle toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 12.16'da başladı.

Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma programında, "OHAL pazartesi günü MGK gündemine gelecek, konuşacağız, hükümetimize tavsiye kararını alacağız." demişti.



İlgili Konular MGK Milli Güvenlik Kurulu OHAL
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