MGK OHAL gündemiyle toplanıyor

İZDENİZ'deki grev devam ediyor

TDS Şehir Hatları Şube Başkanı Sarayoğlu, "İzmir halkına hizmet etmesi için bu kadar dolar para verildi ama bu gemiler yatıyor. Halk perişan, İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Amacımız grev değil" açıklaması yaptı