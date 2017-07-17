Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 10-17 Temmuz'da bin 128 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 168, DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 298, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 895, sol örgütlerle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonlarda bin 366'sı terör suçlarından, 2 bin 997'si ise asayiş, uyuşturucu, siber suçlar ve kaçakçılıktan olmak üzere 4 bin 363 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 30'u ölü, 14'ü teslim, 6'sı sağ olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır, Mardin, Muş ve Tokat'ta yürütülen operasyonlarda örgüt mensuplarınca kullanılan 12 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.
Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 1,5 ton madde, 17 el bombası, 2 bin 542 muhtelif mühimmat, 33'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah ele geçirildi.
Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 74 ilde bin 608 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 2 bin 313 kilogram esrar, 203 kilogram eroin, 3 kilo 28 gram metamfetamin, 1 kilo 31 gram bonzai, 145 bin 317 uyuşturucu hap ile 607 bin 926 Hint keneviri, 407 bin 463 paket kaçak sigara ve 32 ton 126 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 bin 601 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca 31 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 173 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 692'si denizlerde olmak üzere 3 bin 352 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 54 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
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