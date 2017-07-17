Nijerya Pakistan'dan 5 savaş uçağı satın aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batı Afrika ülkesi Nijerya, hava kuvvetlerini güçlendirmek ve Boko Haram örgütüne karşı daha etkili mücadele edebilmek için Pakistan'dan 5 savaş uçağı satın aldı.
Nijerya Haber Ajansının haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Sadık Ebubekir, Pakistan'dan 5 savaş uçağı alındığını açıkladı.
Ordunun ekipman ve teçhizat olarak güçlendirilmesi ile Nijeryalıların güvenliğini daha fazla sağlayabileceklerini aktaran Ebubekir, bu tür adımların devam edeceğini ifade etti.
Ebubekir, daha önce de, ülkesinin Boko Haram ile mücadelede Nijerya ordusunun birçok üyesinin Pakistan'da eğitim aldığına işaret ederek, bu ülkeden 10 askeri eğitim uçağı almayı planladıklarını açıklamıştı.
Nijerya, Boko Haram'a karşı Pakistan'dan başka Çin, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerden askeri destek alıyor.
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Çin sahil güvenliğine ait 4 geminin bugün saat 10.40 sularında, Japonya'nın karasuları içinde olduğunu iddia ettiği bölgeye girdiğini belirtildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Sadık Ebubekir, Pakistan'dan 5 savaş uçağı alındığını açıkladı.
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