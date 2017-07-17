11:55, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi





Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi. Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde toplanan eylemciler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep etti. Ellerinde hapishanelerdeki tutukluların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, uluslararası topluma Filistinlilerin serbest kalması için harekete geçme çağrısında bulundu. Eyleme katılan Filistinli tutuklu Ömer Vadi'nin annesi Şükriye Vadi, yaptığı açıklamada, "Esirlere destek için buraya geldik. Zor şartlar altında bulunan esirlerin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Esirlere kötü muamelede bulunuyorlar. Gıda, ilaç ve kıyafet sıkıntısı çekiyorlar." dedi. Vadi, İsrail cezaevlerindeki tutukluların sorunlarının sona ermesi için Arap ülkelerinin ve uluslararası toplumun müdahale etmesini istediklerini kaydetti. Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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