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Güncelleme: 12:01, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

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Erdoğan'a suikast davasında ikinci "Hero" pişkinliği: 1 gözaltı
Erdoğan'a suikast davasında ikinci

Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonuna girmek isteyen sanık yakını gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakınının gözaltına alındığı bildirildi.

Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin 330 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başlandı.

Duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı. Güvenlik güçleri, üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle salona girmek isteyen Emirhan B'yi gözaltına aldı.

"HERO"NUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORMUŞ!

Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince alınıp polise teslim edilen Emirhan B, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Emirhan B, ifade işlemleri için Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GEÇEN HAFTA DA, SANIKLARDAN BİRİ GİYMİŞTİ

FETÖ darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın "Sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde 'hero' yani 'kahraman' yazan tişörtle mahkeme salonuna gelmiş. Burada kahraman yok. Burada devlete meydan okuma var. Bu tişörtün çıkartılmasını talep ediyoruz." şeklinde itirazı üzerinde taraf avukatları arasında tartışma yaşanmış, mahkeme heyeti, tartışmalara ve duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Sonra sanığın duruşmaya katılmaktan vazgeçtiğini belirtmesi üzerine sanık Güçlü, duruşma salonundan cezaevine götürülmüştü.

14 Haziran'da ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasına ilişkin, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderilmişti.



İlgili Konular FETÖ soruşturması hero 15 Temmuz darbe girişimi
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