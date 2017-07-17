12:09, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Yemen'in geçici başkenti Aden'de kaos sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'in geçici başkenti Aden, 2015'te Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerden kurtarılmasına ve hükümetin görevini buradan yürütmeye başlamasına rağmen siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan hâlâ istikrara kavuşabilmiş değil.

Fadl Mübarek, Aden'in kurtarılmasının akabinde yaşanan olayların tüm beklentilerin dışında geliştiğini, çatışan gruplar arasındaki büyük ihtilafın kentteki hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Mübarek, "Kentin temizlenmesinin ardından farklı isimler altında hükümetin kontrolü dışında silahlı gruplar ortaya çıktı. Gözaltı, zorla kaybetme ve şiddet suçlarının işlendiği yönünde suçlamaların olduğu bir ortamda bu durum, bir kaos ve güvenlik zafiyetine yol açtı." dedi.

Analist Salim Naci el-Fakir ise hükümetin, söz konusu 2 yıllık sürede halkın beklediği modern sivil devlet modelini ortaya koyamadığını savundu. Fakir, "Geçici başkentte verilen hizmetler kabul edilebilir düzeyde mi? Hükümet halk ile irtibat kurdu mu, yoksa kendini Maaşık Sarayı'na mı hapsetti? Aden'de yaşanan, hükümetin alışageldiği başarısızlığın kökleştirilmesidir." diye konuştu.

ELEKTRİK KRİZİ

Aden'de hükümetin çözmesi gereken sorunların başında elektrik kesintileri yer alıyor. Pek çok vaatte bulunmasına rağmen söz konusu sorunu henüz çözemeyen hükümet, bu konuda net bir görüşe sahip olmamakla suçlanıyor.

Husilerin 4 ay kontrol altında tuttuktan sonra geri çekildiği kentte altyapı ve yeniden imar çalışmaları da hükümeti bekleyen zor görevlerin başında yer alıyor. Günlük hayatın büyük ölçüde durmuş olması ve Husilerin devletin ana unsurlarına hakim olması nedeniyle kentte hizmet sunulması güçleşiyor.

ELDE EDİLEN BAŞARILAR

Hükümet, altyapı ve yeniden imar çalışmaları ile kamu hizmetlerinin sunulması konusunda üzerine düşeni tam olarak yerine getiremese de güvenlik konusunda bazı başarılar kazandı.

Yazar ve analist Mansur Salih, Aden'in kurtuluşundan sonraki ilk aylarla kıyaslandığında güvenlik konusunda büyük bir farklılık gözlendiğine işaret etti.

Yemen İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi Başkanı Muhammed Kasım Numan da "Aden'in kurtuluşundan sonraki en büyük başarı güvenlik güçlerinin, terör gruplarının etkinliğini sona erdirmesi oldu." dedi. Numan, kentteki okul, üniversite ve hastanelerin yeniden faaliyete geçmesinin de hükümet ile mahalli idarelerin başarılarından biri olduğunu aktardı.