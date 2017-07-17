Yemen'in geçici başkenti Aden'de kaos sürüyor

Yemen'in geçici başkenti Aden, 2015'te Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerden kurtarılmasına ve hükümetin görevini buradan yürütmeye başlamasına rağmen siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan hâlâ istikrara kavuşabilmiş değil.
Fadl Mübarek, Aden'in kurtarılmasının akabinde yaşanan olayların tüm beklentilerin dışında geliştiğini, çatışan gruplar arasındaki büyük ihtilafın kentteki hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Mübarek, "Kentin temizlenmesinin ardından farklı isimler altında hükümetin kontrolü dışında silahlı gruplar ortaya çıktı. Gözaltı, zorla kaybetme ve şiddet suçlarının işlendiği yönünde suçlamaların olduğu bir ortamda bu durum, bir kaos ve güvenlik zafiyetine yol açtı." dedi.
Analist Salim Naci el-Fakir ise hükümetin, söz konusu 2 yıllık sürede halkın beklediği modern sivil devlet modelini ortaya koyamadığını savundu. Fakir, "Geçici başkentte verilen hizmetler kabul edilebilir düzeyde mi? Hükümet halk ile irtibat kurdu mu, yoksa kendini Maaşık Sarayı'na mı hapsetti? Aden'de yaşanan, hükümetin alışageldiği başarısızlığın kökleştirilmesidir." diye konuştu.
Aden'de hükümetin çözmesi gereken sorunların başında elektrik kesintileri yer alıyor. Pek çok vaatte bulunmasına rağmen söz konusu sorunu henüz çözemeyen hükümet, bu konuda net bir görüşe sahip olmamakla suçlanıyor.
Husilerin 4 ay kontrol altında tuttuktan sonra geri çekildiği kentte altyapı ve yeniden imar çalışmaları da hükümeti bekleyen zor görevlerin başında yer alıyor. Günlük hayatın büyük ölçüde durmuş olması ve Husilerin devletin ana unsurlarına hakim olması nedeniyle kentte hizmet sunulması güçleşiyor.
Hükümet, altyapı ve yeniden imar çalışmaları ile kamu hizmetlerinin sunulması konusunda üzerine düşeni tam olarak yerine getiremese de güvenlik konusunda bazı başarılar kazandı.
Yazar ve analist Mansur Salih, Aden'in kurtuluşundan sonraki ilk aylarla kıyaslandığında güvenlik konusunda büyük bir farklılık gözlendiğine işaret etti.
Yemen İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi Başkanı Muhammed Kasım Numan da "Aden'in kurtuluşundan sonraki en büyük başarı güvenlik güçlerinin, terör gruplarının etkinliğini sona erdirmesi oldu." dedi. Numan, kentteki okul, üniversite ve hastanelerin yeniden faaliyete geçmesinin de hükümet ile mahalli idarelerin başarılarından biri olduğunu aktardı.
Güney Kore'de 250'den fazla restoran Müslüman turistlere helal gıda hizmeti veriyor
Venezuela’da muhalefet partileri, anayasanın yeniden yazılmasına karşı sembolik referandum düzenledi. Sandık başına giden 7 milyondan fazla Venezuelalının yüzde 95'i, anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıktı.
Moğolistan'ın Putin'e yakınlığıyla tanınan eski sporcu yeni Cumhurbaşkanı Battulga, kendisine tahsis edilen resmi konutta yaşamayı reddederek meclise 400 metre mesafedeki küçük bir konutta yaşayacağını açıkladı
Yemen'de Husilerin 2 yıl önce terk ettiği geçici başkent Aden'de siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar henüz sağlanamadı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
Çin sahil güvenliğine ait 4 geminin bugün saat 10.40 sularında, Japonya'nın karasuları içinde olduğunu iddia ettiği bölgeye girdiğini belirtildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Sadık Ebubekir, Pakistan'dan 5 savaş uçağı alındığını açıkladı.
Nijerya'da, Cross River eyaletindeki petrol kuyusuna yapılan saldırı sonucu çıkan yangında en az 30 kişi öldü
Rusya ve Ermenistan, Kafkasya kolektif güvenlik bölgesinde birleşik bir askeri birlik kurmaya hazırlanıyor.
Tacikistan'da FETÖ tarafından finanse edilen Türk liseleri kapatıldı
Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen sel baskınları nedeniyle 18 kişi öldü, 18 kişi kayboldu. Bölgede yaşayan 110 bin kişi, şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle güvenli bölgelere taşındı.
Müslümanlara mezar tahsisi talebi, çevre sakinlerinin katıldığı referandumda 16 kabul oyuna karşı 19 "hayır" oyuyla reddedildi
ABD'li istihbarat yetkilileri, Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler ekleyerek Katar krizinin ortaya çıkmasına neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğunu iddia etti
Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Ashcroft, Cache Creek,100 Mile House ve 150 Mile House bölgelerinde etkili olan orman yangını Williams Lake bölgesine de sıçradı. Yetkililer, 10 Temmuz'da 14 bin olan tahliye edilen kişi sayısının dün itibarıyla 37 bini geçtiğini ve bunlardan 6 bininin resmi kayıt yaptırdığını belirtti.
Anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıkan muhaliflerin düzenlediği sembolik referandumda 2 bin merkezde oy kullanılıyor
Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri kuran İsrail polisi, bir cenazeyi mescide sokmayarak cemaat ve tabuta müdahale etti