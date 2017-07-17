12:23, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 17 yaralı





Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4'ü ağır 17 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerin, askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 17 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütü mensupları, Yüksekova ilçesi Esendere beldesi yakınlarında intikal halindeki askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 4'ü ağır 17 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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