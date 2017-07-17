12:25, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Bursluluk sınavı sonuçları yarın açıklanacak





İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları yarın açıklanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı, Twitter hesabından İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu. MEB'den yapılan açıkmaya göre; "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları yarın http://meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr de ilan edilecek."

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