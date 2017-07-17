Moğolistan'ın yeni cumhurbaşkanından resmi konuta red

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Moğolistan’da 7 Temmuz’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhalefetteki Demokratik Partinin adayı, iş adamı ve eski sporcu Haltmaagiyn Battulga kazandı.
Battulga, gayrı resmi sonuçların açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Ülkede herkes için kazan-kazan durumunun geçerli olduğu yabancı yatırımları destekleyeceğim. Çin, Rusya ya da bir başka ülke olması önemli değil, teknolojisi ile birlikte yatırımları arttıracağım” şeklinde konuştu.
Khaltmaagiyn yaptığı açıklamada, “Artık ekonomik sorunlarının çözülmesi üzerinde çalışmaya başlayarak söz verdiğim gibi Moğolistan vatandaşlarını borçlardan kurtaracağım.” dedi.
Moğolistan yeni başkanı Haltmaagiyn Battulga meclis yakınında kendisine tahsis edilen ikametgahta yaşamayı reddetti.
Moğolistan'ın 1991 yılından bu yana yönetimde olan bütün liderleri Khan Dağı dağlarında sıkı korunan alanlarda yaşadı.
Battulga Merkez Postanesi önünde küçük bir eve yerleşmeye karar verdi. Devlet başkanı çalışma ofisine sadece 400 metre yürüyerek gidiyor. Başkanlık idaresinde birçok yetkilinin de lüks yaşam ve çalışma şartlarını reddetmesi umuluyor.
Zengin yeraltı kaynakları ile bilinen Orta Asya ülkesinde artan işsizlik, devlet kurumlarındaki yolsuzluklar ve Rusya ile Çin arasında tercih yapmaya zorlanma durumu, yeni liderin karşılaşacağı temel sorunlardan bazıları.
Haltmaagiyn Battulga 3 Mart 1963 doğumlu. En büyük hobilerinden biri muharebe sporları. Battulga Sambo Dünya Şampiyonası'na üç kez katılarak ve altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Eylül 2006'da kendisinin en büyük finansörü olduğu Moğol judo Federasyonu başkanı oldu.
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Moğolistan'ın Putin'e yakınlığıyla tanınan eski sporcu yeni Cumhurbaşkanı Battulga, kendisine tahsis edilen resmi konutta yaşamayı reddederek meclise 400 metre mesafedeki küçük bir konutta yaşayacağını açıkladı
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