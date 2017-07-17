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Venezuela halkı anayasanın yeniden yazılmasına karşı
Venezuela halkı anayasanın yeniden yazılmasına karşı

Venezuela’da muhalefet partileri, anayasanın yeniden yazılmasına karşı sembolik referandum düzenledi. Sandık başına giden 7 milyondan fazla Venezuelalının yüzde 95'i, anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela’da muhalefet partilerinin oluşturduğu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından düzenlenen gayri resmi referandum için 7 milyondan fazla Venezuelalı, sandık başına gitti.

Venezuela’da belirlenen 2 bin noktanın yanı sıra 80 ülkede oy kullanan Venezuelalıların yüzde 95’i, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması teklifine karşı oy verdi.

Merkez Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cecilia Garcia Arocha, büyük üniversitelerin öğretim görevlilerinin garantör olduğu referandumla Venezuelalıların dünyaya ve hükümete açık bir mesaj gönderdiğini söyledi.

REFERANDUMDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada Venezuela'nın başkenti Caracas'ın Catia semtindeki oy kullanma merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muhalefet, saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu.

KOLOMBİYA'DAKİ VENEZUELALILAR 32 NOKTADA OY KULLANDI

Kolombiya’daki Venezuelalılar, başkent Bogota’nın yanı sıra Medellin, Pereira, Manizales, Cartagena, Cali, Santa Marta gibi şehirlerde oluşturulan 32 noktada oy kullandı.

Başkentte üç ayrı bölgeye sandık kuruldu. Şehir merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'nda kurulan sandık, ülkedeki Venezuelalıların oy kullanmak için en yoğun tercih ettiği yer oldu. Kentteki üç bölgeden yüzde 99 oranla muhalefetin lehine "evet" sonucu çıktı.

Sabah erken saatlerden itibaren, Venezuela bayrakları ve pankartlarla meydanı dolduran Venezuelalılar oy verme işlemi bittikten sonra da bölgede kalmayı sürdürdü.



İlgili Konular Maduro Venezuela
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