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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davasında 11'inci duruşma
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davasında 11'inci duruşma

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 11'inci duruşmaya, 28 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı, bazı şehitler ve gazilerin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, celse arasında dosyaya gelen dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ile talimatla alınan tanık beyanlarını okudu.

SANIKLARIN WHATSAPP PROGRAMINDAKİ MESAJLAŞMA DÖKÜMLERİ

Başkan Öztürk, bir kısım sanıklarla ilgili 15 Temmuz'da Whatsapp programındaki mesajlaşma dökümlerinin mahkemeye ulaştığını belirterek, buna göre sanıklardan Erkan Taşdemir'in ne şekilde savunma vereceğine dair bulunduğu paylaşımda ''Kimseden emir almadım. Yaşanan olaylar nedeniyle saat kavramını hatırlamıyorum. Olaya sebep olan üstlerimden şikayetçiyim. Maddi ve manevi tazminat hakkımı saklı tutuyorum.'' şeklinde ifadeler kullandığını kaydetti.

Whatsapp paylaşımlarında sanık İbrahim Donat'ın ise eşine saat 22.36'da, babasına 22.35'te ve telefonunda ''İlyas'' diye kayıtlı kişiye de saat 23.36'da ''Sıkıyönetim ilan edildi. Evden çıkma.'' şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade eden Öztürk, sanık Serkan Bozkurt'un ise ''Sıkıyönetim ilan edildi'', ''Darbe Cumhurbaşkanı'na karşı yapılıyor'' ve ''Erdoğan'a karşı, hükümete karşı yapılıyor'' şeklinde paylaşımlarının yer aldığını bildirdi.

Cumhuriyet Savcısı, davanın geldiği aşama ve ilk kez duruşmaya çıkması nedeniyle dosyanın kendisine verilerek, esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak için süre istedi. Savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar ise tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

CEZA İSTEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca, bazı şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, davanın 10. duruşmasında er olan 34 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Sabiha Gökçen Havalimanı
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