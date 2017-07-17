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Güney Kore'de helal restoran sayısı 250'yi aştı
Güney Kore'de helal restoran sayısı 250'yi aştı
Foto: Arşiv

Güney Kore'de 250'den fazla restoran Müslüman turistlere helal gıda hizmeti veriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de 250'den fazla restoranın helal gıda hizmeti verdiği bildirildi.

Yonhap haber ajansına göre, Kore Turizm Organizasyonu (KTO), ülkede 117 restoranın daha Ortadoğu ve Güney Asya ülkelerinden gelen Müslüman turistlere helal gıda hizmeti sağlamak amacıyla Müslüman dostu sertifikası aldığını açıkladı.

Böylelikle ülkede geçen yıl hizmete giren helal gıda sertifikasyon sistemine kaydolan restoran sayısı 252'ye çıktı.

117 RESTORANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SEUL DIŞINDAKİ KENTLERDE

Söz konusu 117 restoranın büyük çoğunluğu başkent Seul dışındaki kentlerde yer alıyor.

KTO, restoranları Kore Müslüman Federasyonu tarafından sertifika verilenler, helal yemek takımları kullananlar, domuz eti dışındaki etlerle yemek yapanlar olarak derecelendirme sistemine göre ayırdı.

Kurum, ayrıca eylül ayında halk ve turistler için iki ay sürecek helal festivali düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Güney Kore'ye geçen yıl seyahat eden Müslüman sayısı önceki yıla oranla yüzde 33 artarak yaklaşık 980 bine ulaşmıştı.

KTO, şubat ayında Müslüman ülkelerden Güney Kore'yi ziyaret eden turist sayısının 2017'de 1,1 milyona ulaşmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

 



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Güney Kore'de helal restoran sayısı 250'yi aştı
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