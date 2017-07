13:45, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Üniversite adaylarına özel "sıralama raporu" erişimde

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarınca, tercih aşamasındaki üniversite adayları ve veliler içi hazırlanan ve 159 Türk üniversitesinin, "2017 en iyi bilim alanları" ile dünya sıralamalarındaki yerini gösteren raporu erişime sunuldu.

AA muhabirinin URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut'tan aldığı bilgiye göre, rapora bugünden itibaren http://tr.urapcenter.org/2016/2017_rankings.php adresinden ulaşılabilecek.

İki bölümden oluşan etkileşimli raporun birinci bölümde, URAP 2016-2017 Dünya Alan Sıralaması'nda yer alan 41 bilim alanından herhangi birinde yer alabilen tüm üniversiteler listeleniyor.

Raporun ikinci bölümünde de dünya genel sıralaması yapan 10 kurumun en son sıralamasından en az birinde yer alabilen Türk üniversitelerinin dünyadaki ve diğer Türk üniversiteleri arasındaki yerleri incelenebiliyor.

Üniversite adayları, etkileşimli raporda bir üniversitenin 41 alandaki durumu ile bir bilim alanında tüm üniversitelerin sırasını da görebiliyor.

Etkileşimli raporun ikinci bölümünde, dünyadaki üniversiteleri sıralayan Webometrics, SCIMago, US News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı olmak üzere 10 kurumun en son verilerindeki 159 Türk üniversitesinin yeri bulunabiliyor.

Etkileşimli rapor, adayların tek tek veya karşılaştırmalı olarak istedikleri üniversiteleri incelemeleri amacıyla hazırlanıyor. Türk üniversitelerinin sıralamalardaki yerleri ile yerleri değişen üniversitelerin son durumu raporda ayrıntılı incelenebiliyor.