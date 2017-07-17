Orta Asya'nın en geniş vizesi Kazakistan ve Kırgızistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Passport Index ajansı vize seçenekleri açısından ülkelerin listesini yayınladı. Listede Kazakistan ve Kırgızistan pasaportları Orta Asya'da en "güçlü" olarak tanındı.
Passport Index listesinde pasaportun "gücü" vizesiz gidebilecek ülkelerin sayısına göre belirlendi.
Vatandaşları 71 ülkeye vizesiz giden Kazakistan sıralamada 56'ncı sırayı aldı. Buna göre, Kırgızistan 58 ülkeye vizesiz seyahat ile 68'nci Tacikistan 54 ülke ile 71'nci Türkmenistan 48 ülke ile 77'nci sırayı aldı.
Listede Almanya ve Singapur ilk sırayı aldılar. Bu ülkelerin vatandaşları 158 ülkeye vizesiz olarak gidebiliyor.
Afganistan bu listede son sırada bulunuyor. Bu ülkenin pasaport sahipleri vizesiz sadece 24 ülkeyi ziyaret edebiliyor.
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