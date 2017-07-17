14:41, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çıkan çatışmada bir asker ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Hindistan Ordu Sözcüsü Yarbay Manish Mehta, Keşmir'in Rajouri bölgesinde Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Mehta, çatışmada kullanılan bir havan topunun askeri sığınağa isabet etmesi sonucu bir askerin öldüğünü, askerler arasındaki çatışmada da iki sivilin yaralandığını ifade etti.

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi S.P. Vaid de çatışmanın çıktığı bölgenin yakınlarındaki Poonch'da bir eve havan topu isabet ettiğini, evdeki 8 yaşındaki kız çocuğunun öldüğünü, annesinin de yaralandığını aktardı.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.