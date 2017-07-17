Büyükelçi'den Vatikan'ın FETÖ'ye yaklaşımı için açıklama

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Vatikan’ın FETÖ'nün yaklaşımıyla ilgili gelişmeleri anlattı.
Darbe girişimi sırasında izinli olarak Ankara'da bulunduğunu ifade eden Paçacı, Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerlerle ilgili haberler vasıtasıyla durumdan haberdar olduğunu söyledi.
Paçacı, "Saat 21.00 gibi Ankara semalarında helikopterler uçmaya başladı. Alçaktan jetler uçmaya başladı. Başlangıçta pek bir anlam verilemedi. Bütün Türkiye’den gelen haberler, birleştirildiği zaman bunun bir kalkışma olduğu fikri gelişti. Adresinin de tabiri caizse çok kısa zamanda tespit edildiğini biliyorum. Bir FETÖ kalkışması olduğu ortaya çıktı." dedi.
O gece hem İstanbul’da köprüde hem de Ankara’da Genelkurmay önünde yaşananların çok üzücü olduğunu dile getiren Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim bulunduğum yer hem Meclis’e hem Genelkurmay’a yakın bir yerdi. Bütün bu safahatı evde ve dışarıda yaşadım o süreçte. Tabii çok korkunç bir geceydi. Allah böyle bir geceyi bir daha yaşatmasın. Bir bakımdan da çok şanlı bir geceydi. Türk demokrasisini çok önemli bir yere taşıdığımız bir gece. Meclis’i çok büyük bir anlam yükleyerek yeniden kazandığımız gece oldu."
Türkiye Cumhuriyeti’nin o gece bir illüzyon yaşamadığına, 250 şehidi ve 2 binin üzerinde yaralısı olduğuna dikkati çeken Paçacı, şöyle devam etti:
"Hiçbir ülke Türkiye’yi görmezlikten gelemez. Vatikan da keza Türkiye’yi görmezlikten gelemeyecektir. Vatikan makamları da Türkiye’nin önemini her defasında vurgulamışlardır. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Tabii, Türkiye dışındaki uluslararası camia, oradaki insanlar, kuruluşlar, devletler, olayın vahametini anlamakta güçlük çekiyorlar. Bu sadece Vatikan’ın yaşadığı bir sorun değil. Bunu, başka ülkelerin de yaşadığını hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bir kanlı hain örgüt, kandırmaya yönelik örgüt, bütün yaptıkları bu esaslar üzerine oturuyor."
FETÖ’nün İslam’ı da tahrif ettiğini, örgütün her alandaki istismarları konusunda Vatikan’ı içtenlikle bilgilendirdiklerini dile getiren Büyükelçi Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyalog adı altında İslam’ı dönüştüren, İslam’ın gerçek kimliğini tahrif eden bir anlayışla bu ilişkiyi kurmuşlar ve bu on yıllar içerisinde bu ilişki geliştiği için bunun izlerini silmek de zaman aldı, alıyor. Bu kavramın da istismarını bu örgütün yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu kavramı istismar ettiğini ve farklı dini toplumlar arasındaki bu ilişkinin bu insanlar tarafından yanlış bir tanıma oturtulduğunu ve Vatikan’ın anladığı diyalog kavramının da bu örgütün istismarına uğradığını anlatma konusunda mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum ve bunun Vatikan’a anlatılması gerekiyordu. Daha yapılması gereken işler var, bunu da yapmaktan geri durmayacağız."
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Paçacı, FETÖ'nün Vatikan’ı kendi kavramıyla istismar ettiğini belirterek, "Diyalog adı altında İslam’ı dönüştüren, İslam’ın gerçek kimliğini tahrif eden bir anlayışla bu ilişkiyi kurmuşlar" dedi
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