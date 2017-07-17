15:09, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Brexit müzakerelerinde ikinci tur Brüksel'de başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin ikinci turunun Brüksel'de başladığı bildirildi

Hafta boyu sürecek müzakereler öncesinde AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

"Müzakerelerde artık konuların kalbine ineceğiz" diyen Barnier ilerleme kaydetmek için tarafların farklı konular hakkındaki tutumlarını net şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Barnier, müzakerelerde öncelikli ele alınacak konuları vatandaşlık hakları, mali anlaşma ve diğer ayrılma konuları olarak sıralandı.

Davis de müzakerelerde konuların özüne gireceklerini, taraflar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyerek çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.

DAVİS: ARTIK İŞE KOYULMA ZAMANI

Kuzey İrlanda'nın sınır durumunu da ele alacaklarını ifade eden Davis, "Artık işe koyulma zamanı geldi" diye konuştu.

Brexit müzakerelerinin haziranda yapılan ilk turunda taraflar öncelikler ve tarihler konusunda anlaşmaya varmıştı. Buna göre, müzakereciler ayda bir hafta görüşme yapacak. İlk aşamada müzakereler, vatandaş hakları, İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği parayı kapsayan mali anlaşma ve diğer konular olmak üzere üç gruba ayrıldı.

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.