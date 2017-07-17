Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, parlamentodan geçmesi için uygun koşullar olmadığını belirterek, ülkede doğan göçmen çocuklarına doğrudan vatandaşlık hakkı verilmesini sağlayan yasa tasarısını yaz sonuna kadar gündemden çektiğini bildirdi.
İtalya'da hükümet, Latince “Jus soli” denilen “doğuştan vatandaşlık” anlamına gelen ve ABD, Kanada gibi ülkelerde uygulanan, çocuklara doğduğu toprak esas alınarak vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısında geri adım attı.
Başbakan Gentiloni, parlamentoda koalisyon iktidarına destek veren gruplar arasında söz konusu yasa tasarısına dair görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade ederek, tasarıyı gündemden çektiğini açıkladı.
Gentiloni, “doğru bir yasa” olarak tanımladığı “Jus Soli”yi sonbaharda Senato gündemine getireceklerini belirtti.
Gentiloni’nin kararını, koalisyon ortağı Halk Hareketi (AP) lideri ve Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Aşırı sağcı Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) Lideri Matteo Salvini ise hükümetin bu adımını, kendileri için zafer olarak yorumladı.
Koalisyon iktidarının büyük ortağı Demokrat Parti'nin (PD) iki yıl önce Temsilciler Meclisinden geçirdiği ve bugün de Senato Genel Kurulu'na getirdiği, İtalya’da uzun süredir yasal oturum izniyle ikamet eden göçmenlerin, ülke topraklarında doğan çocuklarına doğrudan İtalyan vatandaşlığı verilmesini düzenleyen tasarının görüşmeleri ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı.
Söz konusu tasarı, geçen yılın haziran ayı ortalarında aşırı sağcılar tarafından protesto edilmişti. Muhalefetteki sağ partiler, bir süredir “Jus Soli” yasasını sert şekilde eleştiriyordu.
Mısır yönetimi, diplomatlar da dahil bütün Katar vatandaşlarına vize uygulaması başlatıyor
AB, sığınmacı akışını kesmek için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurdu
İşgal güçleri tarafından Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine cuma gününden beri devam eden giriş yasağı sona erdi
Azerbaycan ve Letonya arasında ulaştırma, olağanüstü haller ve eğitim alanlarında iş birliği anlaşmaları da imzalandı
Müslümanlara İsrail polisinin dün kurduğu elektronik metal dedektörlerinden geçerek Mescid'i Aksa'ya girmemeleri çağrısında bulunuldu
Hükümet, ülkede doğan göçmen çocuklarına doğrudan vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısını, uygun koşullar olmadığını gerekçe göstererek bir süreliğine gündemden çekti
İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin müzakerelerin ikinci turu Brüksel'de başladı
İran, güneybatısındaki iki sahada yapılacak petrol araştırmaları için Rus Zarubezhneft petrol şirketiyle 8'inci kez anlaşma imzalandı
Keşmir'in Rajouri bölgesinde Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çıkan çatışmada bir asker bir çocuk hayatını kaybetti
Kazakistan ve Kırgızistan Pasaportları Orta Asya'da "en güçlü" pasaportlar olarak belirlendi
Güney Kore'de 250'den fazla restoran Müslüman turistlere helal gıda hizmeti veriyor
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine 4 gündür giriş çıkışa izin vermiyor
Venezuela’da muhalefet partileri, anayasanın yeniden yazılmasına karşı sembolik referandum düzenledi. Sandık başına giden 7 milyondan fazla Venezuelalının yüzde 95'i, anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıktı.
Moğolistan'ın Putin'e yakınlığıyla tanınan eski sporcu yeni Cumhurbaşkanı Battulga, kendisine tahsis edilen resmi konutta yaşamayı reddederek meclise 400 metre mesafedeki küçük bir konutta yaşayacağını açıkladı
Yemen'de Husilerin 2 yıl önce terk ettiği geçici başkent Aden'de siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar henüz sağlanamadı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı