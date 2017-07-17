15:13, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

İtalya'da "doğuştan vatandaşlık" yasa tasarısı geri çekildi





Hükümet, ülkede doğan göçmen çocuklarına doğrudan vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısını, uygun koşullar olmadığını gerekçe göstererek bir süreliğine gündemden çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, parlamentodan geçmesi için uygun koşullar olmadığını belirterek, ülkede doğan göçmen çocuklarına doğrudan vatandaşlık hakkı verilmesini sağlayan yasa tasarısını yaz sonuna kadar gündemden çektiğini bildirdi. İtalya'da hükümet, Latince “Jus soli” denilen “doğuştan vatandaşlık” anlamına gelen ve ABD, Kanada gibi ülkelerde uygulanan, çocuklara doğduğu toprak esas alınarak vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısında geri adım attı. Başbakan Gentiloni, parlamentoda koalisyon iktidarına destek veren gruplar arasında söz konusu yasa tasarısına dair görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade ederek, tasarıyı gündemden çektiğini açıkladı. Gentiloni, “doğru bir yasa” olarak tanımladığı “Jus Soli”yi sonbaharda Senato gündemine getireceklerini belirtti. Gentiloni’nin kararını, koalisyon ortağı Halk Hareketi (AP) lideri ve Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Aşırı sağcı Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) Lideri Matteo Salvini ise hükümetin bu adımını, kendileri için zafer olarak yorumladı. Koalisyon iktidarının büyük ortağı Demokrat Parti'nin (PD) iki yıl önce Temsilciler Meclisinden geçirdiği ve bugün de Senato Genel Kurulu'na getirdiği, İtalya’da uzun süredir yasal oturum izniyle ikamet eden göçmenlerin, ülke topraklarında doğan çocuklarına doğrudan İtalyan vatandaşlığı verilmesini düzenleyen tasarının görüşmeleri ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı. Söz konusu tasarı, geçen yılın haziran ayı ortalarında aşırı sağcılar tarafından protesto edilmişti. Muhalefetteki sağ partiler, bir süredir “Jus Soli” yasasını sert şekilde eleştiriyordu.

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