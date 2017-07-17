Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kudüs'ün önde gelen isimleri, Müslümanlara İsrail polisinin dün kurduğu elektronik metal dedektörlerinden geçerek Mescid'i Aksa'ya girmemeleri çağrısında bulundu.
Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs ve Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin ve Baş Yargıç Vekili Vasıf el-Bekri gibi Kudüs'teki önemli isimlerin imzası bulunan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Müslümanların, başta Aksa kapılarına yerleştirilen elektronik dedektörler olmak üzere mevcut tarihi durumu değiştirmeye yönelik İsrail'in bütün haksız ve saldırgan uygulamalarını reddederek, boykot etmesini istiyoruz. Halkımızı elektronik metal dedektörleri kullanmamaya ve bu aletler aracılığıyla asla Aksa'ya girmemeye çağırıyoruz."
Bildiride, Aksa'ya girişte elektronik dedektörler uygulamasının devam etmesi halinde Müslümanların namazlarını ve ibadetlerini Aksa'nın kapılarında, Kudüs cadde ve sokaklarında yapmaları istendi.
İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Haremi Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyunca vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.
Mısır yönetimi, diplomatlar da dahil bütün Katar vatandaşlarına vize uygulaması başlatıyor
AB, sığınmacı akışını kesmek için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurdu
İşgal güçleri tarafından Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine cuma gününden beri devam eden giriş yasağı sona erdi
Azerbaycan ve Letonya arasında ulaştırma, olağanüstü haller ve eğitim alanlarında iş birliği anlaşmaları da imzalandı
Müslümanlara İsrail polisinin dün kurduğu elektronik metal dedektörlerinden geçerek Mescid'i Aksa'ya girmemeleri çağrısında bulunuldu
Hükümet, ülkede doğan göçmen çocuklarına doğrudan vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısını, uygun koşullar olmadığını gerekçe göstererek bir süreliğine gündemden çekti
İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin müzakerelerin ikinci turu Brüksel'de başladı
İran, güneybatısındaki iki sahada yapılacak petrol araştırmaları için Rus Zarubezhneft petrol şirketiyle 8'inci kez anlaşma imzalandı
Keşmir'in Rajouri bölgesinde Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çıkan çatışmada bir asker bir çocuk hayatını kaybetti
Kazakistan ve Kırgızistan Pasaportları Orta Asya'da "en güçlü" pasaportlar olarak belirlendi
Güney Kore'de 250'den fazla restoran Müslüman turistlere helal gıda hizmeti veriyor
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine 4 gündür giriş çıkışa izin vermiyor
Venezuela’da muhalefet partileri, anayasanın yeniden yazılmasına karşı sembolik referandum düzenledi. Sandık başına giden 7 milyondan fazla Venezuelalının yüzde 95'i, anayasanın yeniden yazılmasına karşı çıktı.
Moğolistan'ın Putin'e yakınlığıyla tanınan eski sporcu yeni Cumhurbaşkanı Battulga, kendisine tahsis edilen resmi konutta yaşamayı reddederek meclise 400 metre mesafedeki küçük bir konutta yaşayacağını açıkladı
Yemen'de Husilerin 2 yıl önce terk ettiği geçici başkent Aden'de siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar henüz sağlanamadı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı