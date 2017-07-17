15:20, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Aksa'daki "elektronik dedektörleri boykot" çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kudüs'ün önde gelen isimleri, Müslümanlara İsrail polisinin dün kurduğu elektronik metal dedektörlerinden geçerek Mescid'i Aksa'ya girmemeleri çağrısında bulundu.

Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs ve Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin ve Baş Yargıç Vekili Vasıf el-Bekri gibi Kudüs'teki önemli isimlerin imzası bulunan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Müslümanların, başta Aksa kapılarına yerleştirilen elektronik dedektörler olmak üzere mevcut tarihi durumu değiştirmeye yönelik İsrail'in bütün haksız ve saldırgan uygulamalarını reddederek, boykot etmesini istiyoruz. Halkımızı elektronik metal dedektörleri kullanmamaya ve bu aletler aracılığıyla asla Aksa'ya girmemeye çağırıyoruz."

Bildiride, Aksa'ya girişte elektronik dedektörler uygulamasının devam etmesi halinde Müslümanların namazlarını ve ibadetlerini Aksa'nın kapılarında, Kudüs cadde ve sokaklarında yapmaları istendi.

İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Haremi Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyunca vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.