15:40, 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Azerbaycan ve Letonya arasında stratejik ortaklık kurulacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Letonya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasında stratejik ortaklığın oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Letonya'ya giden Aliyev, mevkidaşı Raimonds Vejonis ile baş başa görüştü.

Aliyev, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliklerinin geliştirilmesi için büyük olanakların bulunduğunu belirterek, Azerbaycan'ın Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılıkta önemli rol aldığını kaydetti.

Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü daima desteklediklerini, bundan sonra da destekleyeceklerini ifade etti.

Heyetler arası görüşmelerde, hükümetler arası karma komisyonun faaliyeti, ticaret hacminin artırılması, ithalat-ihracat potansiyelinin belirlenmesi konuları müzakere edildi.

Öte yandan, ziyaret kapsamında iki lider, Azerbaycan ve Letonya arasında stratejik ortaklığın oluşturulmasına ilişkin protokol imzaladı. Ziyarette, iki ülke arasında ulaştırma, olağanüstü haller ve eğitim alanlarında iş birliği anlaşmaları da imzalandı.